南市老牛的家新進黃牛「南哞」 平安滿月展開新生活

▲南投受虐黃牛「南哞」，已在臺南「老牛的家」園區安置滿月，展開新生活。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】114年11月初南投發生黃牛受虐事件引發社會關注，在雙方縣市議員及善心人士努力協助與溝通下，輾轉來到臺南並將牠安置在「老牛的家」園區，牛隻入園很快的已經滿月了，不僅獲得妥適的照顧，且平安展開新生活。

黃牛「南哞」自南投來到臺南因此而命名，初來乍到園區時，因遷移的不安及腳蹄受傷不願走動造成食慾不佳，還有頸部勒痕滲血、腳傷化膿及體外寄生蟲等問題亟需治療，臺南市政府農業局安排獸醫師的診療及削蹄師的修蹄，經過每週複診，目前南哞已經逐步恢復健康，加上老牛的家管理員們的每日細心照料下，食慾增加，步伐也愈顯安穩。在這一個月的時間裏，湧入許多各界善心人士對老牛的家社會資源贊助專戶的捐款，南市府農業局感謝大家支持愛護這些收容牛隻，充分運用挹注的經費資源妥善照護牛隻。這段時間也有不少關心南哞的朋友們來到老牛的家探望牠，現在看著南哞悠閒漫步在園區，愜意的低頭咀嚼著牧草，平平安安度滿月，讓大家都為南哞感到欣喜及安慰。

廣告 廣告

老牛的家設立至今已近16年，持續秉持著體恤一生辛苦耕作，退役老耕牛的精神，每日由管理員悉心照顧，讓每頭牛能享受頤養天年的生活。目前園區內收養8頭牛隻，年齡横跨老中幼，有黃牛也有水牛，每頭牛都有自己的名字，有各自喜歡的及熟悉的活動領域，也有各自的牛脾氣。在天氣炎熱時水牛總愛泡在水池中消暑，牛兒吃草時總有白鷺鷥喜歡飛來停在牛隻背上或停在身旁，彷彿朋友般的彼此陪伴，在暖陽下、在夕陽下總能勾勒出一幅美麗的風景。

「老牛的家」位於臺南市柳營區神農里新厝102號，緊鄰德元埤荷蘭村，開放時間為上午8點至下午5點，全年無休。民眾也可搭乘大台南公車黃3線，新營車站或柳營車站搭車，在德元埤站下車就可抵達老牛的家。歡迎民眾多加利用假日前往老牛的家，近距離看著牛兒漫步或悠靜吃草共同享受慢活時光。