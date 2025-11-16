南市聯合婚禮新人說明會邀專家講解婚姻經營知識 受理結婚登記

南市聯合婚禮新人說明會邀專家講解婚姻經營知識，現場也受理結婚登記，提供新人便捷貼心服務。（記者李嘉祥攝）

▲南市聯合婚禮新人說明會邀專家講解婚姻經營知識，現場也受理結婚登記，提供新人便捷貼心服務。（記者李嘉祥攝）

臺南市114年聯合婚禮即將於11月29日在曾文市政願景園區舉行，民政局特預先舉辦新人行前說明會，副局長吳明熙代表局長姜淋煌出席，會中除說明婚禮流程與資訊細節，也邀請家庭教育中心專家講解兩性相處技巧與婚姻經營知識；另說明會現場也提供免費受理結婚登記作業，讓新人們享受便捷的結婚登記服務。

市長黃偉哲表示，市府重視婚育政策，提出多項福利補助，例如舉辦便捷的聯合婚禮、生育獎勵金、育兒補助等，也預告今年聯合婚禮準備了50吋電視、變頻冰箱等家電，要讓新人中獎率100%，鼓勵新人能夠在臺南成婚，並努力打造更幸福宜居的城市。

民政局長姜淋煌指出，自民國97年以後儀式婚改為登記婚，市府每年舉辦隆重的聯合婚禮，提供新人便捷成婚平台，同時也規劃浪漫溫馨的婚禮活動與精心規劃布置會場，讓新人有滿滿的儀式感，留下更美好的回憶；今年聯合婚禮擇定於前身為首府大學的曾文市政願景園區舉行，邀黃偉哲市長擔任證婚人主持證婚典禮，希望透過新市政園區意象，祝福新人都能擁有幸福的新願景。

吳明熙副局長也說明今年的聯合婚禮新人賀禮，包含行李箱、咖啡機等6項精美禮品，多元又實用，另也宣布黃偉哲市長將加碼抽出大獎，讓新人滿載而歸，期待新人在成婚後，攜手展開幸福的新願景。