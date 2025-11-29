南市聯合婚禮 幸福永恆

南市長黃偉哲擔任婚禮證婚人，與民政局長姜淋煌一起見證新人交換信物及許下甜蜜誓言，並祝福新人攜手邁向未來美好人生。（記者李嘉祥攝）

臺南市聯合婚禮廿九日首度於曾文市政願景園區舉辦，今年以「情定臺南幸福永恆」為主題，共有五十對新人報名，市長黃偉哲擔任婚禮證婚人，見證新人交換信物、許下甜蜜誓言及獻上祝福，同時也主持幸福百分百抽獎活動，抽出變頻冰箱、變頻式冷氣機、五十吋電視，另也加碼抽出四份萬元禮券與洗衣機等好禮，讓新人滿載而歸。

南市民政局長姜淋煌擔任「幸福大使」，於花漾拱門前開啟幸福啟航箱，彩色氣球升空後象徵幸福啟動，吉祥物魚頭君、菜奇鴨引領新人踏上紅毯；魚頭君是虱目魚的化身，象徵臺南最熟悉的家常味；菜奇鴨則源自菜市場意象，代表婚後生活的起點，兩隻吉祥物陪同新人走紅毯，寓意新人攜手面對「柴、米、油、鹽、醬、醋、茶」的日常點滴。

市長黃偉哲表示，結婚是人生大事，聯合婚禮啟航的不僅是婚姻旅程，更是迎向幸福新願景的開始，恭喜男女主角在曾文願景園區互許終身，攜手迎向未來美好人生；為讓新人安心成家，中央與地方政府都積極推動各項婚育政策，包括生育獎勵金與多元友善措施，希望讓每對踏入婚姻的新人除在儀式中感受浪漫，也能在生活中獲得最實質的支持。

姜淋煌局長指出，民政局每年辦理聯合婚禮，以浪漫唯美的佈置為市民提供便捷且富儀式感的成婚選擇，參與新人皆可獲得來自市府結婚賀禮，包含象徵幸福滿載的行李箱、「啡」常幸福的美式咖啡機、好孕紀念金鏟、品牌沐浴組、雙人涼被，為新人獻上美好祝福。