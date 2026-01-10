南市職場大小事 今年規劃12場AI講座

南市勞工局職場大小事新年度規劃十二場AI相關講座，協助勞工跟上數位轉型浪潮，提升職場競爭力。（記者李嘉祥攝）

▲南市勞工局職場大小事新年度規劃十二場AI相關講座，協助勞工跟上數位轉型浪潮，提升職場競爭力。（記者李嘉祥攝）

為鼓勵市民學習及協助勞工跟上數位轉型浪潮提升職場競爭力，臺南市政府勞工局「職場大小事講座」十日推出AI系列主題課程，邀AI達人許崧庭博士從入門觀念著手，分享AI基礎概念與實務應用，吸引不同產業勞工及市民參與，現場座無虛席。

許崧庭博士表示，AI不再只是科技人或工程師專利，而是勞工未來職場中需具備的基本素養，因此首堂課帶大家從「正確認識AI」出發，協助學員瞭解生成式AI基本概念、主流工具功能差異與應用情境，並透過實例示範AI於日常工作輔助角色，也強調「AI防詐技巧與使用倫理」，提醒善用科技同時也需具備資訊判讀能力與風險意識，掌握正確方法，讓AI成為得力助手，為職涯發展加分。

勞工局長王鑫基指出，為提升勞工及市民數位科技能力，勞工局去年職場大小事講座首邀深耕企業管理、整合行銷AI職場應用領域的許崧庭博士教導市民入手AI工具應用，好評如潮，今年再規劃十二場相關講座，從基礎觀念、實務操作到倫理風險，循序漸進規劃完整學習路徑，期降低AI學習門檻，透過政府資源引導與專業師資帶領，協助勞工在快速變動產業環境建立數位應變能力。

王鑫基局長強調，首場「AI基礎概念與操作」課程是今年AI實務應用系列的開端，也象徵南市推動勞工數位培力與終身學習積極作為，後續將陸續推出AI內容創作、行銷企劃、人力資源應用、簡報製作與個人品牌經營等主題課程，協助學員將AI實際融入工作與生活中，歡迎揪團報名。