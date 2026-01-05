南市與韓國平澤市農特產品交流

南市長黃偉哲與平澤市長鄭長善簽署農特產品交流備忘錄。



（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲與平澤市長鄭長善簽署農特產品交流備忘錄。



（記者李嘉祥攝）

臺南市長黃偉哲去年九月訪問韓國平澤市後，平澤市長鄭長善率農業及科技等部門昨（五）日回訪臺南，並於市府與黃偉哲共同簽署「臺南市－平澤市農特產品交流備忘錄」，未來兩市將以農產交流方式深化合作；農業局長李芳林、新聞處長蘇恩恩、台灣餐飲業聯盟理事長李日東均出席見證臺南農業交流再創新里程碑。

鄭長善市長致贈刻有黃偉哲市長姓名的韓國產鋼筆，該品牌曾為韓國總統致贈美國總統的國禮，是平澤市象徵友誼長久的重要見證；黃偉哲也於簽約現場使用，象徵對此次合作的重視及預祝兩市合作順利。

廣告 廣告

黃偉哲市長表示，南市與平澤市均盛產高品質農產品，同時也是全球高科技產業重要據點；雖目前兩市實質交流水果種類有限，但市府會持續尋求合作契機，持續開啟文化、教育、影視文化深度交流及促成兩市學生互訪。

鄭長善市長說，他與黃偉哲市長初次見面後陸續收到鳳梨與信函，讓他倍感親切，此次造訪臺南更深刻感受城市溫暖，回到平澤後將大會力宣傳臺南之美，也認同黃偉哲市長提出「將臺南鳳梨與平澤梨納入雙方學生營養午餐」交流構想，並希望實現雙方學生互訪交流。李芳林局長指出，平澤市位於韓國京畿道西南方，以盛產水梨及稻米聞名，韓國科技大廠三星電子於在平澤設立古德半導體產業園區；鄭長善市長曾任韓國京畿道議員及國會議員，訪團此行預計停留臺南二日，將參加台韓農產食品經貿論壇及前往沙崙智慧綠能科學城交流。