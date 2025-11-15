南市舉行新卸任家長會長感恩聯誼會

臺南市公私立中小學一一四學年度新任及卸任家長會長感恩聯誼會溪北場十五日於南瀛堂舉行，一百一十一所公私立高中職、國中小一一三及一一四學年度家長會長及總幹事、校長與各界代表數百人出席，其中有卅八校會長連任；市長黃偉哲、教育局長鄭新輝肯定家長會長、教育夥伴及校長於校務推動、教育活動及校園安全上扮演關鍵角色，也期盼持續攜手共築優質教育環境。

黃偉哲市長表示，市府透過感恩聯誼會讓各校家長會長與校長互相交流，其中包含對新任會長的期許及對現任會長的感恩，也期待未來學校校長所率領的教學團隊和會長所率領的家長會團隊能成為孩子進步的動力。

鄭新輝局長說，南市今年歷經零一二一強震及丹娜絲颱風，市府秉持「迅速復原、確保安全」原則投入六億餘元啟動災後修復與校園重建，確保教育不中斷；善化蓮潭國中小及沙崙國際高中改制為全台首創K-12公立學校，象徵臺南教育邁向國際化；市府也爭取近十三億元經費改善一百零二校通學步道，提升學童通學安全與品質；同時向教育部爭取設立公共化幼兒園，一一四學年度有五所新園落成啟用，提供更多平價教保服務。

鄭新輝局長也感謝師生、家長及家長會努力，讓南市於各項教育評比中名列前茅，食育力城市大調查中榮獲「教育與文化構面全國第一」，十六所學校於教育部5G新科技示範學校計畫中榮獲廿二個獎項，另有四校榮獲教育部閱讀磐石獎，獲獎數勇居全國第二。