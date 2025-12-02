南市舉辦中小學程式設計競賽 推動AI教育獲廣泛迴響

114_年度中小學_SCRATCH_暨_AI_程式設計競賽頒獎典禮參賽師生及家長大合照

臺南市「114 年度中小學 SCRATCH 暨 AI 程式設計競賽」頒獎典禮在日新國小舉行，由教育局長鄭新輝頒獎，鄭新輝表示，本次競賽AI組隊伍數從111年的116隊，一路成長至114年的233隊，實現了隊伍數的翻倍，平均每年成長約27%。

同時，報名AI組的學校數也首次突破101所，顯示AI教育推動獲得廣泛迴響，也期許學生把程式視為溝通語言，把 AI 當成創意畫筆，勇於挑戰自我。