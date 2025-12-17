南市舉辦話我家鄉故事繪本展演 小朋友說家鄉故事

佳里國小《佳在蔗裡》

十年推廣，臺南市完成百本家鄉故事繪本，臺南市教育局特別舉辦創作成果展演活動，12所今年完成家鄉故事繪本的國小共同表演，一起說出他們的家鄉故事。

臺南市教育局舉辦「114年話我家鄉故事繪本展演」活動，邀集今年度參與家鄉繪本創作的12所國小師生齊聚一堂，展出創作成果。活動在省躬國小的絲竹樂中揭開序幕。

教育局副局長王崑源肯定各校將閱讀融入課程規劃，展現閱讀教育結合校本課程的豐碩成果。

今年完成的12本家鄉繪本，題材涵蓋漁村養蚵文化、世代漁民生活、民俗技藝傳承、地方產業興衰、文化創意與城市發展等面向，帶領讀者從孩子視角重新認識臺南各地的家鄉故事。

教育局表示，本次參與展演的12所學校所創作的繪本各具特色，內容涵蓋漁村產業、地方歷史、民俗技藝與城市記憶等主題。包括蚵寮國小《安居蠔藔》描繪傳統養蚵生活、長平國小《船承》記錄三代漁民與大海共生的故事、文昌國小《阿公的粉鳥笭》呈現民俗活動中的家族情感；月津國小《小石獅圓舞曲》與佳里國小《佳在蔗裡》則從飲食文化與產業變遷，引導學生認識地方歷史。

此外，仁德國小《拾夢 鑼鼓》、菁寮國小《菁獅魂》及崑山國小《再見記憶中的甜》等作品，聚焦文化技藝與世代傳承；山上國小《阿燕姨的冰枝店》、大竹國小《蓮鄉藕遇》與仙草實小《承擔而行》，記錄地方人物與傳統產業的生活記憶；億載國小《一直一直在發光》則以百年運河為背景，展現城市變遷與未來想像。