南市落實減碳及永續 環保績效榮獲環境部多項特優肯定

南市以行動落實減碳及永續，於環境部113年度評比拿下5項特優、3項優等佳績；市長黃偉哲於市政會議表揚環保局長許仁澤等團隊。（記者李嘉祥攝）

環境保護是城市治理的重要核心，臺南市長期推動相關工作，於環境部113年度評比中拿下5項特優、3項優等佳績；市長黃偉哲於市政會議中表揚環保局長許仁澤等團隊，也強調環保工作刻不容緩、也沒有退路，市府會持續推動減碳、循環與永續行動，呼籲市民從日常生活每個選擇做起，不論是節能、減碳、惜食，都能為城市創造更乾淨更美好的環境。

黃偉哲市長感謝各局處、環保志義工、民間企業及市民夥伴共同努力，使臺南在環境部各項評比中表現亮眼，獲獎展現市府團隊多年推動環保政策成果，也反映中央對臺南落實永續行動的高度肯定。

黃偉哲市長表示，環境清潔與復原並非單一機關的責任，尤其在丹娜絲颱風重創後，國軍、市府團隊、里長與市民合力恢復家園行動，正是市民共識與環保精神最佳寫照；永續不是短期目標，而是長遠責任，環境保護需要持續的行動與全民參與，市府會以此為基礎持續精進，結合公部門、企業與市民力量，從城市治理到日常生活，打造更宜居、更有韌性的城市

環保局長許仁澤也說明南市於環境部評比中，榮獲「空品維護與噪音管制績效」、「資源循環」、「氣候變遷行動」、「淨零綠生活」、「環境測定」五項全國特優；「環境影響評估與環境教育」、「毒物及化學物質管理」二項優等；整體環保績效則拿下優等。

許仁澤局長指出，市府積極推動多項創新環保措施，包括連續2年與舊鞋救命國際基督關懷協會及慈濟基金會合作募集45萬噸物資援助非洲肯亞；推動枝葉園圃化區、校園大型廚餘機、二手市集及袋袋相傳據點，促進資源循環與綠色生活，另也加碼1500萬元補助電動機車與電動垃圾車，建置13處水處理設施，每日處理水量逾8萬CMD，改善空污與水污問題。

許仁澤局長強調，在淨零行動方面則推動電動車充電取得再生能源憑證，推展綠能的備案成果達4.86GW；並新增106家環保餐廳、辦理161場綠點活動、推動綠色採購金額達95億元；另也持續強化環境監測與科技應用，建置感測物聯網、水質監測系統；飛灰水洗設施年處理量達0.92噸，環工技師線上簽證提報率達100%，同時加強毒化物管理與查核，確保環境安全無虞。