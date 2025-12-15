南市落實溫泉業務推動 連續九年榮獲水利署考評分組第一

南市落實溫泉業務推動，跨局處稽查旅宿業者溫泉泉質、安全設施、警告標語等設施，提高民眾泡湯安全性及舒適性，連續九年榮獲水利署考評分組第一。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府水立即積極落實溫泉業務推動，榮獲水利署114年度全國各縣市考評分組第一佳績，並連續9年榮獲該項考評優等，市長黃偉哲邀市民秋冬時節作伙到臺南體驗優質溫泉，滋潤身心靈，順便體驗溫泉鄉在地景點及美食。

水利局長邱忠川說明南市境內主要溫泉分為關子嶺溫泉區、龜丹溫泉區及六重溪溫泉，其中關子嶺及龜丹溫泉區為「台灣好湯」知名品牌，更獲交通部觀光署核頒為「台灣十大好湯冠軍」；龜丹溫泉泉質有碳酸氫鹽、碳酸氫鈉、臭泉、濁泉及清泉，享有五行泉之美譽；另溫泉區中以關子嶺溫泉最具規模，與日本鹿兒島溫泉、義大利西西里島等同屬世界稀有泥漿溫泉，而關子嶺溫泉又號稱為「台灣第一溫泉」。

邱忠川局長表示，為使溫泉永續發展，市府於管理機制上有別於其他縣市，於100年成立溫泉統一取供事業，由市府有效分配溫泉資源予溫泉業者，避免溫泉資源耗竭，另也串連周邊地方產業帶動地方產業觀光經濟，成功行銷關子嶺及龜丹區溫泉品牌。

為提升民眾泡湯安全及感受，市府跨局處聯合稽查旅宿業者相關溫泉泉質、安全設施、通風設備及泡湯警告標語等環境設施，提高民眾泡湯體驗安全性及舒適性；觀光旅遊局於關子嶺寶泉橋露頭公園設置民眾體驗手湯區，讓民眾可以直接感受泥漿溫泉特色，並結合溫泉周邊產業辦理關子嶺溫泉美食節、龜丹溫泉螢光花泉季等活動，以溫泉資源帶動在地觀光產業發展；同時也推動溫泉高值化計畫，鼓勵民間運用溫泉資源提升溫泉產值，宜蘭縣政府今年也到臺南參訪溫泉業務，市府把握機會與全國溫泉大縣交流討論，讓溫泉管理更精進。

邱忠川局長指出，在溫泉水量管理方面，市府近年於龜丹溫泉區設置遠端智慧水錶管理系統，對於溫泉公共儲槽區水資源管理、溫泉輸送及故障查修、溫泉水取用紀錄等，均能詳細建立日誌記錄於雲端，有利水量統計及分析；相關作為獲得水利署溫泉管理查核計畫考評委員肯定，自103年迄今已9次榮獲水利署溫泉管理查核工作成績優異殊榮；未來也會延續優良管理及推廣模式，讓南市溫泉管理及品質持續提升，也邀全國遊客到臺南來泡湯。