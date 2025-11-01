南市葫蘆裡農在玩什麼 爆人潮

臺南市政府觀光旅遊局主辦的「葫蘆裡農在玩什麼」活動一日於官田葫蘆埤自然公園登場，觀旅局副局長鄭道立、官田區長洪聰發、錢來也雜貨店執行長謝忠盟、海中央小舖理事長陳啟宗等聯合為活動開幕，活動結合親子闖關、劇場表演、小農市集與慢旅導覽，吸引上千人參與。

此項活動以自然、共學、共玩方式開啟為期二日的親子活動，以「以農為樂、以玩為學」為主軸串聯葫蘆埤周邊小農、菱角藝術DIY體驗與水菱農遊導覽，讓民眾在玩樂中體驗官田永續發展與生態旅遊的價值。

「體育課－從菱開始大作戰」親子闖關讓孩童從遊戲中認識官田凌波仙子水雉、官田農產菱角及葫蘆埤生態；菱殼炭及菱角殼循環再利用的火山擴香石、炭造粒實驗及手操紙、菱角染絲巾等手作課程場場爆滿，小旅行導覽路線也吸引許多親子報名。

觀旅局長林國華表示，葫蘆埤自然生態園區是水映南瀛亮點廊帶推動下的重要節點，去年以「葫蘆裡賣什麼膏藥」詼諧方式邀市民一探葫蘆埤觀光遊憩新印象，今年「葫蘆裡農在玩什麼」則是結合周邊物產、地景風貌；二日還有夢幻泡泡秀、姊姊說故事，歡迎來探索農村創意與自然共遊的全新體驗。林國華局長指出，虎頭埤、葫蘆埤、德元埤三大埤塘是臺南水域遊憩、綠色旅遊新品牌，今年「葫蘆埤玩埤一夏」系列活動結合埤塘生態與在地文化，讓民眾看見官田水域之美，展現推動低碳休閒與永續旅遊的城市精神，未來也會持續推出更多特色活動，邀請全國民眾到臺南體驗新的埤塘旅遊。