南市蔡秋蘭總質詢肯定市府救災辛勞 要求重視沙洲破口及提供社宅睦鄰戶
▲南市蔡秋蘭總質詢肯定市府救災辛勞，也要求重視沙洲破口及提供社宅睦鄰戶。（記者李嘉祥攝）
今年7月丹娜絲颱風重創大北門地區，臺南市政府跨局處幫助災民，市議員蔡秋蘭14日於市政總質詢時高度肯定與讚揚；對中央全額補助1.2億元補救網仔寮沙洲破口及青山港沙洲堤岸下陷，也要求水利局於明年颱風季前完工；佳里區首處社會住宅動工，蔡秋蘭也為年輕人發聲，盼比照台北等四都規劃「睦鄰戶」及就學、就業民眾提高中籤率，讓更多南科外溢市民願意在大北門區生活。
蔡秋蘭議員表示，丹娜絲颱風重創大北門地區，許多居民住家屋頂遭狂風掀開，家具全部泡湯，市府雖面臨外界批評，但市長黃偉哲仍率團隊全力服務災民，她肯定市長重視災民意見，也提及丹娜絲暴潮浪高5.7公尺，大浪直接越過沙洲，颱風長驅直入北門西港，七股潟湖沙洲流失，形成新破口，保護居民的屏障毀損，需要緊急搶修。水利局長邱忠川說，行政院已核准七股潟湖沙洲復育短中長期計畫經費11.9億元，提升七股地區海岸防護能力，減緩颱風暴潮倒灌及淹水風險，今年底就能發包。
南科效應外溢，帶動溪北發展，市議員蔡秋蘭也關切南科周邊交通規劃，包括西港區173線跨國道一號到麻豆謝厝寮的新建跨曾文溪橋銜接南科工程何時啟動，以及連接西台南副都心到都會核心區的南41線佳里、西港段跨曾文溪至安南區段的交通系統建設，強調此兩項新建道路工程不僅解決上下班塞車問題，更能增加新的生活圈，抒解都會區人口飽和問題。
蔡秋蘭議員指出，大北門區人口數約17萬人，居中位置的佳里區就有6萬人，目前全市有4座全民運動中心，另有7座規劃、興建中，但唯獨佳里區不在名單內；佳里區動風氣盛行，體育會積極推廣運動外交，強化國際體育交流，日前與韓國首爾江南區體育會締結合作交流協議，轄內無全民運動中心說不過去，等待興建期間，建議體育局會勘現有佳里區複合式體育館及鄰近光電球場，解決體育館屋頂漏水且場地不平整，光電球場球架緩衝區不足等問題。
蔡秋蘭議員強調，房價高漲，佳里區透天厝都要上千萬，想成家的年輕人根本買不起，市府與國家住宅及都市更新中心在佳里區規劃「六安好室」社會住宅已經動工，全案預計於2028年完工，可提供165戶社會住宅，是佳里區動土的第1處社會住宅，建議市府比照台北市、新北市、桃園市、台中市「睦鄰戶」保留比例以及中籤率的提高措施，保留名額回饋給未設籍但在當地就學、就業的民?優先權，給予設籍時間較長的在地居民額外加分。
