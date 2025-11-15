南市號召百位跑者 前進漁光島淨灘

古都馬廿週年號召百位跑者前進漁光島淨灘，體育局長陳良乾代表市長黃偉哲出席，鼓勵以行動響應綠色賽事。（記者李嘉祥攝）

▲古都馬廿週年號召百位跑者前進漁光島淨灘，體育局長陳良乾代表市長黃偉哲出席，鼓勵以行動響應綠色賽事。（記者李嘉祥攝）

「二零二六臺南古都國際半程馬拉松」即將迎來廿週年里程碑，臺南市政府體育局十五日特於漁光島辦理「古都廿×永續淨灘」行定，鼓勵民眾、企業、在地跑團支持「綠色永續，健康久久」理念；此項以「行動守護海洋」為主題的公益淨灘活動吸引百位跑者參與，大手攜小手前進月亮灣，透過集體力量推動運動與環保共融的城市典範。

廣告 廣告

黃偉哲市長表示，古都馬拉松廿年來陪伴無數跑者挑戰自我，今年在運動熱情之外，也將環保意識融入跑者文化；淨灘活動結合路跑社群凝聚力，鼓勵跑者以實際行動延續賽事精神，讓「完賽的力量」不僅限於賽道終點線，更能轉化為守護自然的永續影響力。

體育局長陳良乾指出，淨灘活動號召跑者共襄盛舉，以行動守護海洋，現場也提供垃圾夾、環保袋與分類指引，讓每一次拾起都成為對地球的回饋，減少不必要的垃圾產出及資源浪費，也響應綠色賽事精神。

陳良乾局長說，為感謝跑者熱情響應，大會也準備以「循環再生」概念製作的菱殼炭除臭包相贈；該除臭包以臺南官田菱角殼為原料，兼具吸濕、除臭與再利用的環保特性，展現「從土地到生活」永續精神，也呼應此屆古都馬推動綠色行動主軸，盼能讓臺南古都國際馬拉松朝綠色賽事目標持續推展。