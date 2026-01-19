南市蛋中雞場確診禽流感 動保處：已撲殺10836隻





動保處日前接獲後壁區蛋中雞業者主動通報場內蛋雞有異常死亡，立即派員至現場移動管制及疫情調查，並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，動保處立即於1月19日完成撲殺10,836隻蛋中雞，全數運至焚化爐銷燬，並進行全場消毒，以阻絕疫病傳播。

動保處表示，將針對撲殺場周邊半徑1公里內6場禽場採樣監測，1-3公里內47場禽場訪視檢查，同時加強化製場死亡化製數量異常管控，並持續派遣消毒車加強撲殺場周邊公共區域之消毒頻度，將環境中之病毒降到最低。

動保處指出，現為候(野)鳥北返季節，國內禽流感案例零星發生，115年迄今全臺共發生6例禽流感案例（臺南市共1場），顯示環境中仍有禽流感病毒威脅，加上日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，呼籲養禽業者，務必提高警覺加強防疫工作，嚴格人車管制，進出禽場人員都要更換雨鞋及消毒手部，且出入車輛輪胎、踏墊、箱籠等也須澈底清潔消毒，並修補禽舍防鳥圍網破洞，避免家禽與候(野)鳥接觸，降低病毒入侵機會。

動保處正積極執行各項禽流感防疫措施，也呼籲養禽業者，除了配合並落實執行之外，如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡，應立即通報動保處（06-6323039分機1100），切勿隱匿疫情，以免疫情擴散蔓延。

