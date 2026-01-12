南市衛生局新年度推健康篩檢大禮包 鼓勵市民參與健檢刮出健康送禮券
▲南市秘書長徐健麟、衛生局長李翠鳳及議員揭曉趣味的「健康大禮包刮刮卡」，鼓勵市民參與健檢刮出健康送禮券。（記者李嘉祥攝）
為守護市民健康，打造高齡友善健康城市，臺南市政府衛生局12日舉辦「一馬當先，健康篩檢」大禮包啟動儀式，副秘書長徐健麟代表市長黃偉哲出席，與衛生局長李翠鳳及議員一起揭曉趣味的「健康大禮包刮刮卡」，指定年齡的市民「一馬當先」預約及完成篩檢，即可登記領取300元禮券大紅包；現場亦提供子宮頸抹片、乳房X光攝影、大腸癌篩檢服務，民眾參與熱烈，篩檢數超過250人次。
徐健麟副秘書長表示，市長黃偉哲致力提升市民健康福祉，市府今年特別針對30、40、45、50及65歲等五大關鍵年齡層推出專屬「健康大禮包」，即日起至2月28日止，符合指定年齡之市民完成篩檢並依規定登記即可獲得300元禮券，鼓勵大家踴躍參與。
李翠鳳局長指出，最新癌症時鐘快轉14秒，亦同每3分48秒即有1人罹癌；早期癌症多無症狀，定期篩檢是降低死亡率、增加治癒率的關鍵，115年起政府新增「公費胃癌篩檢」服務，45至74 歲市民可享終身一次篩檢；另外，65歲以上（原住民55歲以上）市民每年可接受一次 ICOPE 長者內在能力檢測，可及早發現退化徵兆並介入治療，鼓勵陪同家中長輩至合約院所接受評估。
衛生局也說健康大禮包針對的五大族群即篩檢項目，包括30歲（85年次）的子宮頸癌篩檢，40歲（75年次）的成人預防保健服務，45歲（70年次）的乳癌篩檢，50歲（65年次）的大腸癌篩檢及胃癌篩檢，65歲（50年次）的ICOPE長者內在功能評估。更多健檢訊息可至「臺南市愛篩檢平台」查詢，或持健保卡洽各區衛生所與醫療院所。
