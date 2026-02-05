南市衛生局會同法制處消保官抽驗春節應景食品 為年節餐桌食安把關
▲南市衛生局會同法制處消保官抽驗春節應景食品，為年節餐桌食安把關。（記者李嘉祥攝）
農曆春節團圓時節即將到來，坊間市面推出各式應景食品與團圓佳餚，為保障民眾在年節期間的飲食安全，臺南市政府衛生局啟動「115年度春節複合式專案」，會同市府法制處消費者保護官展開春節稽查，針對春節應景食品製造業、年貨大街、賣場超市及年菜餐廳進行查檢與抽驗，全面把關市民的飲食安全。
衛生局與法制處消保官共稽查5家食品製造業、33家食品販賣業及12家宴席與一般餐廳，檢查項目包括食品良好衛生規範（GHP）準則、食品業者登錄、產品責任保險及定型化契約等，結果顯示，其中1家業者查有逾期食品情形，已依法處辦，其餘業者均符合規定。
另也針對春節應景食品，包括生鮮蔬果、年菜、禽畜水產品、米製品、蜜餞、豆製品及食用菇類等抽驗98件，檢測農藥殘留、食品微生物、動物用藥、重金屬及食品添加物等項目，結果全數合格；同時並抽查171件食品標示，均符合規定；年節前另抽樣15件鮮蚵含蚵肉進行重金屬檢驗，結果均合格。
市長黃偉哲呼籲食品業者應落實自主管理，遵守「食品安全衛生管理法」相關規定，確保消費者的飲食衛生安全；若發現食品業者未遵守GHP規定，違反食品安全衛生管理法規定，將命業者限期改正，且未於限期內改正者可處6萬元至2億元罰鍰；若業者登錄不實或未依食品添加物使用範圍及限量暨規格標準使用食品添加物，將處3萬元至300萬元罰鍰；符合中央公告規模及類別的食品業者亦應投保產品責任保險，未按規定投保者將面臨最高達300萬元罰鍰。
衛生局長李翠鳳也提醒民眾，選購春節食品應注意包裝完整、標示清楚，避免購買顏色過於鮮豔的食品，並落實「洗手、新鮮、生熟食分開、澈底加熱、注意保存溫度」五要原則，安心歡度春節。
