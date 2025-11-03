南市衛生局會同法制處消保官稽查羊肉餐飲業者，嚴令業者遵守食品衛生規定。（記者李嘉祥攝）

針對近日民眾於網路反映臺南有羊肉餐飲業者人員於地上處理食材，恐有衛生安全疑慮，臺南市政府衛生局立即會同法制處消保官前往店家進行稽查，現場未查獲業者於地面切肉，但業者坦承當日為員工手扭傷無法提重物，故於地面切肉，平常時會於調理檯面上切肉。衛生局當場予以告誡，責令業者確實遵守食品衛生相關規定，倘若再有類似情事發生，將依法處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局及法制處消保官等人員亦針對作業環境及人員管理等部分進行查核，發現部分項目未符合食品良好衛生規範，缺失包括冰箱食材未包覆及保持清潔、食材未離地放置、廢棄物未移除或專區存放、作業場所機具未保持清潔、食品從業人員未出具體檢報告；衛生局已責令業者限期改正，倘若複查不合格，依法可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

南市衛生局表示，雖未查獲業者於地面切肉，但會針對此案持續監督稽查，並不定期加強抽查，確保業者持續遵守相關衛生規範，也呼籲餐飲業者應落實自主管理，保持作業場所整潔，並確保食材離地放置，以降低微生物或病媒污染風險，保障食品衛生安全。

衛生局長李翠鳳強調，食品衛生安全攸關民眾健康，請業者務必遵守相關規定，共同維護安心的用餐環境，也呼籲全民共同監督食品安全，積極參與食品衛生的維護工作，若遇有任何食品安全衛生問題或疑慮，可撥打消費者服務專線：0800-285000或1999進行反映，將有專人提供協助。