南市衛生局登革熱掃孓有成效 AI醫療及銀髮照護全面升級勇奪國際大獎

南市衛生局長李翠鳳率團對秀出今年登革熱掃孓、AI醫療及銀髮照護全面升級與勇奪國際大獎等多項成績。（記者李嘉祥攝）

臺南市衛生局舉辦「114年終業務成果發表記者會」，以「防疫照護智慧通、健康永續大臺南」為主軸，端出一年來從登革熱防治、疾病預防、AI智慧醫療到銀髮與長照服務等亮眼成果，不僅臺南健康升級有感，更一舉拿下國際級永續獎項，展現臺南朝「智慧健康城市」邁進強大能量。

衛生局長李翠鳳表示，今年面對境外移入與零星本土案例，衛生局第一時間啟動防治應變，號召各里組成防疫志工隊，全市共有417隊投入巡檢，查獲超過15萬個積水容器，衛教人次達42萬；為提升防疫效率，衛生局打造「志工登革熱巡檢平台」自10月1日起上線，加入巡檢平台共2136人，截至11月總通報件數為179件。

李翠鳳局長說，「民眾TOCC自主通報系統」自推行以來，9至11月已有2026筆民眾自主通報紀錄，其中有17件具東南亞旅遊史且有症狀，皆已介入關懷，讓社區參與更即時。風災豪雨後，更與消防局啟動「無人機防治登革熱計畫」，從空拍視角找出隱藏版孳生源，8至10月已辦理57場次，巡查10595家戶，查獲893個積水容器，大幅提升疫情監測與應變效率。

南市傳染病防治成效持續亮眼，疫苗接種率屢獲中央肯定；李翠鳳局長指出，在腸病毒、流感、新冠等傳染病防治上，臺南持續強化宣導並鼓勵疫苗接種，成績屢屢獲疾病管制署點名表揚—新冠JN.1疫苗接種率1至5月－6個月以上民眾為11.01%，榮獲優等獎六都第一；65歲以上長者為21.63%，榮獲卓越獎，同樣六都第一；結核病發生率由112年之每10萬人口29.8人下降至113年10萬人口27.1人；愛滋防治則透過新拍攝3支影片、21106人次篩檢主動發現個案與辦理1156場次衛教受益84770人次等方式提高高風險族群自我保護意識，另也辦理新興傳染病整備訓練，逾百人參與，強化防疫人員實戰能力。

李翠鳳局長表示，為讓市民健康管理更便利，衛生局優化LINE@「臺南健康共照雲」，民眾可查詢過去行動醫院報告，關注家人及自身健康狀況，更導入AI糖尿病免散瞳眼底攝影，有助早期揪出視網膜病變，降低失明風險，參與院所家數共26家，預計辦理33場次，截至目前累計執行3160人；因應高齡化，臺南大推「銀髮友善餐廳」，已有303家業者加入；另與農會、漁會及大型通路合作設置「銀髮友善專區」，共有30家門市參與。

南市府並以「健康活力、臺南魅力」主題贏得亞太暨台灣永續行動獎英文版的「亞太宜居永續城市獎」，於臺灣健康城市獎項評選中獲頒8件獎項。衛生局與臺灣健康城市聯盟更赴新加坡交流高齡友善政策，並在亞洲老化創新論壇分享成果，持續提升臺南國際能見度。

李翠鳳局長強調，臺南縣市合併以來至113年，平均餘命增加為六都第二（增加1.65歲）、醫療衛生滿意度六都第二高（80.3%）；因應長照交通需求，衛生局宣布將建置「銀髮E路通」數位平台，提供網頁與LINE預約功能，強化派車、調度與車輛管理，提供「更快媒合、輕鬆叫車」長照接送服務；未來將持續以市民需求為中心，結合科技、社區與健康促進，打造更智慧、更永續、更友善的健康宜居城市，守護市民健康。