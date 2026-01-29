南市衛生局辦新春開運義剪暨心理健康宣導 呼籲市民多關心周遭親友

南市副秘書長林榮川、衛生局長李翠鳳為開運義剪暨心理健康宣導活動揭幕，呼籲市民多關心周遭親友。（記者李嘉祥攝）

為關懷市民身心健康，臺南市政府衛生局於林森辦公室戶外廣場舉辦115年「新希望，秀出愛」開運義剪暨心理健康宣導活動，透過多元表演、公益義剪及衛教宣導，讓市民從「頭」開始煥然一新，重拾自信迎向嶄新一年。

關廟東勢社區發展協會旺萊寶貝隊宋江陣演出傳承在地文化並展現長者身心健康促進典範，精神康復夥伴以音樂及非洲鼓表演展現復元歷程中的自信與生命力；現場除義剪外，也邀臨床心理師公會、社福服務中心、職災預防及重建中心、精神復健機構等提供心理健康促進等多元衛教資訊；書法名師鄭清和老師及唐一良老師現場揮毫送客製化春聯，衛生局亦提供馬年特色紅包袋，還有闖關兌禮、義賣及摸彩，吸引約600人參與。

副秘書長林榮川感謝米蘭時尚髮型總裁許漢宗長期熱心公益，連續14年協助衛生局辦理義剪活動，此次帶領13位專業設計師組團為弱勢個案及市民免費剪髮；也提醒獨居長輩、經濟困難者、發生重大壓力事件時有可能伴隨負面低落情緒和壓力，呼籲多關心周遭親友。

衛生局長李翠鳳期盼透過活動拋磚引玉，鼓勵更多市民關懷周遭身心弱勢的朋友與家庭，串連正向關懷力量；衛生局也提供多項心理健康資源，提醒善用每人每年2次免費心理諮商服務，南市15至45歲青壯世代也可逕洽指定執行機構，享有每人3次免費心理諮商服務，有情緒困擾時可撥打1925安心專線，廿四小時免費提供線上心理諮詢。