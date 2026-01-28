南市衛生局辦理新春開運義剪 邀民共建身心關懷網絡

南市府衛生局特於廿八日舉辦開運義剪暨心理健康宣導活動。(南市府衛生局提供)

記者王勗／台南報導

市府衛生局廿八日舉辦開運義剪暨心理健康宣導活動，於衛生局林森辦公室一樓戶外廣場舉辦多元表演、公益義剪及衛教宣導，期盼讓市民朋友從「頭」開始煥然一新、重拾自信，共同關注親友身心健康，迎向嶄新的一年。

本次活動共吸引約六百名市民到場共襄盛舉，南市府副秘書長林榮川廿八日到場響應，特別感謝連十四年來協助義剪的米蘭時尚髮型公司，感謝米蘭總裁許漢宗長期對公益的貢獻。林榮川也呼籲市民朋友年節期間主動關心周遭親朋好友，一起驅逐負面低落情緒與壓力，安心過好年。

米蘭時尚動員十三名專業設計師義剪外，現場也安排精采表演，並邀請心理師公會、社會福利服務中心、職業災害預防及重建中心、精神復健機構及相關網絡夥伴到場設攤，提供心理健康促進等多元衛教資訊，另也安排闖關兌禮、義賣及摸彩等。南市府衛生局也邀請書法名師鄭清和、唐一良現場揮毫，贈送客製化春聯傳遞新春祝福，衛生局也開放領取馬年特色紅包袋，盼讓市民在輕鬆互動中提升健康知能、提前感受年節的喜悅與溫暖。