南市衛生局食藥把關升級、心理支持到位 年終展現最強健康成績單

▲南市衛生局長李翠鳳與副局長林碧芬及黃文正、主任秘書陳淑娟率團隊公開今年於食藥安全、醫療照護、檢驗量能與心理健康等面向亮眼成果。（記者李嘉祥攝）

臺南市衛生局22日舉辦「114年終業務成果發表記者會」，以「食藥醫療齊安心、職能培力心臺南」為主軸，衛生局長李翠鳳率副局長林碧芬、黃文正，主任秘書陳淑娟等團隊公開今年於食藥安全、醫療照護、檢驗量能與心理健康等面向的亮眼成果，展現臺南打造「更安心、更健康」城市的堅強實力。

李翠鳳局長表示，南市今年歷經多次地震、水災、風災、非洲豬瘟等災害，天災最容易帶來傳染病，但南市經過多方考驗都順利過關，感謝37區衛生所同仁全力以赴守住第一道安全網，讓大家平安，且市府積極營造健康城市，不僅食藥安全再升級、檢驗能量領先全國，且心理健康與職能培力雙軌並進，打造更友善的支持網絡，獲得地方和中央認證是最適合居住的城市。

衛生局食藥科長吳坤憲、稽查科長陳姿蓉、醫事科長李盈霖、國健科長黃芷玲、長照科長謝雅雯、疾管科長黃琬淇、心健科長陳月英、企劃科長陳靜香和檢驗中心主任朱巧君也針對所屬成果進行簡報。

衛生局於稽核實務上持續推行智慧稽查系統，截至今年已涵蓋13大業務及55種電子表單，共計完成24133次智慧稽查，節省紙張約5萬7千張及作業時間1139小時，提升稽查效率，實踐環保理念；為強化業者自主管理知能，今年共辦理15場食安宣導說明會，吸引1250人次參與，同時舉辦食安論壇促成產官學跨域交流，共有133家餐飲業者取得「餐飲衛生優良認證」，同時也攜手35家社區藥局藥師投入到宅、定點及機構的送藥服務，並辦理38場用藥安全宣導，累計1184人次參與，協助市民提升用藥知能、守護居家健康。

衛生局也持續擴增自主檢驗項目，今年度達到1353項，較去年增加22項，項目涵蓋食品成分、重金屬、微生物及疾病檢驗等領域，皆通過TFDA、TAF與CDC等專業認證，並新增茶葉、牡蠣重金屬多重元素分析、牡蠣物種鑑別檢驗等項目，其中牡蠣物種鑑別檢驗更是六都唯一檢驗項目，展現南市衛生局檢驗專業領先地位；另衛生局也主動至市場發放食品簡易檢測試劑，並提供試劑給教育局，協助市民與校園把關食材安全。

為紓解假日急診壅塞，衛生局響應中央政策推動「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」計畫，全國共13家UCC醫院，南市由永川醫院自11月2日率先啟動試辦後，11月每周看診人數約150人，數量遠多於其他縣市，六都第一，透過推行UCC讓急救責任醫院能專注重症救治，提升醫療效能與市民就醫品質。

南市衛生局也積極強化社區心理衛生服務，成立5處社區心理衛生中心，建置1里1專責制度，提供更可近的心理支持服務，同時推動「好心情健康工作坊」，與精神復健機構合作，以實務訓練方式協助精神康復者建立技能，居家整理今年共辦理440場次累計1396人次參與、烘焙訓練今年辦理31場次累計220人次參與，其中有3人成功考取證照，洗車今年辦理3場次累計27人次參與，除協助考取證照、媒合庇護職場，也舉辦多元交流活動強化社會連結。

打造宜居健康城市，臺南持續向前：衛生局表示，未來將持續銜接中央政策並深化在地服務，在食安、醫療、檢驗與心理健康等面向持續升級，以科技與專業為市民健康把關，攜手打造更健康、永續、宜居的臺南。