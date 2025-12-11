南市表彰99公益善舉績優宗教團體

南市長黃偉哲表揚公益善舉績優宗教團體，感謝公私協力讓社會更加祥和，內政部宗教及禮制司長林振祿及民政局長姜淋煌亦肯定各區長付出。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲表揚公益善舉績優宗教團體，感謝公私協力讓社會更加祥和，內政部宗教及禮制司長林振祿及民政局長姜淋煌亦肯定各區長付出。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府十一日於正統鹿耳門聖母廟舉行「一一四年宗教團體興辦社會公益事業績優表揚大會」，市長黃偉哲頒獎表彰九十九家興辦社會公益事業績優卓越宗教團體，內政部宗教及禮制司長林振祿亦到場見證祝賀，也感謝各區區長付出。

黃偉哲市長表示，雖然各宗教教義、經典或儀式有所不同，但皆積極從事公益慈善與社會事業；宗教團體不僅可以撫慰人心、給予民眾心靈平靜，更透過秉持慈悲為懷的精神投入社會公益與救災，他也強調「善念」是所有宗教共同的核心價值，期許各宗教團體持續用愛關懷社會，讓台灣更加繁榮祥和。

廣告 廣告

民政局長姜淋煌指出，今年臺南接連受到地震、風災及豪雨等影響，感謝各宗教團體出錢出力，與市府公私協力完成災後重建，也顯示臺南越挫越勇、不畏艱難與團結合作的精神。

姜淋煌局長進一步說明，今年有九十九家宗教團體受表揚，包含佛教、道教、一貫道、基督教、天主教，皆為發揚公益、服務社會卓有績效者，並積極配合市府推動宗教優質化政策，包括減少施放爆竹煙火、使用環保金爐或電子鞭炮車、推動紙錢集中燃燒、一爐一香、以米代金等措施，另也協助市府推動淨灘、設置災時避難收容處所，有些則每年舉辦訓練營或講座，培養青少年道德思維，指導正向人生觀，亦有設立社區照顧關懷據點，關懷獨居老人及中低收入戶，或以開辦獎學金方式鼓勵學子勤勉向上，無私與用心付出值得肯定。