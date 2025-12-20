南市表揚傑出身心障礙者及服務人員 天主教主教林吉男等29人獲獎
肯定傑出身心障礙人士與優良身心障礙照顧者所展現的堅韌精神，彰顯其生命故事中蘊含足以觸動人心的良善力量，並表揚績優、資深身心障礙服務人員及長期於身心障礙領域具特殊貢獻之專業人士，臺南市政府今（20）日舉行表揚活動，由臺南市政府徐健麟副秘書長代表市長黃偉哲，頒獎予29位獲獎者。
市長黃偉哲表示，截至今年11月底，臺南市身心障礙人口共計10萬1,288人，本市有許多優秀的身心障礙者及投入服務的專業人員，長期在各自崗位上默默付出。市府藉由表揚活動，肯定並激勵身心障礙者及服務人員的努力與貢獻，同時讓社會大眾更加了解並重視身心障礙照顧服務的專業價值，期盼鼓勵更多人才投入身心障礙福利服務。未來市府亦將持續推動多元服務措施，讓有需求的市民都能獲得適切支持與協助，建構完善的照顧服務網絡，並提升身心障礙者參與社會的機會。
本次表揚獎項共分為五大類別，包括本身為身心障礙者且具卓越表現之「傑出身心障礙人士」2位、長期盡心照顧關懷身心障礙者之「優良身心障礙照顧者」5位、在身心障礙服務領域具有優良事蹟之「績優身心障礙服務人員」12位、於身心障礙領域奉獻服務超過10年之「資深身心障礙服務人員」9位，以及今年首度表揚長期以實際行動無私投入身心障礙福利服務之「特殊貢獻」1位，合計29人獲獎。
今年獲頒「傑出身心障礙人士」的賈德朗，克服聽覺與語言障礙，長期投入手語教學及溝通平權推動，展現高度專業與服務熱忱；另一位獲獎者王友聰，為心智障礙者，在父母年事漸高且母親生病期間，仍以堅定的愛心承擔照顧責任，並積極投入社區據點志工服務，以實際行動陪伴與關懷長輩，溫暖社區。
獲選「優良身心障礙照顧者」的郭秀理為退休教師，長期貼身照顧中度心智障礙之女兒，以堅定的愛與耐心陪伴其成長，不僅尊重孩子的興趣發展，更全力支持其學習日文，最終成功考取日文檢定，充分展現用心栽培與正向鼓勵的成果，其照顧精神足堪楷模；在身心障礙服務專業人員方面，來自德蘭啟智中心、承辦臺南市第3兒童早期發展服務管理中心的陳香君，投入身心障礙服務已近30年，長期陪伴無數孩子與家庭成長，並曾榮獲中華民國啟智協會頒發身心服務教保人員最高榮譽「育智獎」，專業表現深獲肯定；今年「特殊貢獻獎」則由天主教臺南教會林吉男主教獲獎，林主教長期投入身心障礙福利服務近20年，曾獲頒卓越市民獎及市政顧問證書，對於促進社會共融、提升大眾接納度及倡議身心障礙權益，具有卓越且深遠的貢獻。
社會局長郭乃文表示，本次表揚不僅肯定身心障礙者面對生命挑戰所展現的堅韌精神，也感謝家屬、照顧者及專業服務人員長期投入照顧與支持工作的無私付出。未來將持續以需求為導向，整合跨網絡資源，強化身心障礙福利服務、社區支持體系與在地服務量能，促進身心障礙者自立生活與社會參與，並結合民間團體及社會各界力量，共同打造友善、包容且具支持性的社區環境。
