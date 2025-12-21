南市表揚傑出身心障礙者及服務人員 肯定堅韌精神與良善力量

南市副秘書長徐健麟與社會局長郭乃文頒獎予29位傑出身心障礙者及服務人員，肯定其堅韌精神與良善力量。（記者李嘉祥攝）

▲南市副秘書長徐健麟與社會局長郭乃文頒獎予29位傑出身心障礙者及服務人員，肯定其堅韌精神與良善力量。（記者李嘉祥攝）

為肯定傑出身心障礙人士與優良身心障礙照顧者堅韌精神，並彰顯其生命故事中觸動人心的良善力量及表揚績優、資深身心障礙服務人員及長期於身心障礙領域有特殊貢獻專業人士，臺南市政府特於福爾摩沙遊艇酒店盛大舉行表揚活動，副秘書長徐健麟與社會局長郭乃文頒獎予29位獲獎者，伊甸基金會臺南區長張盟宜、德蘭啟智中心主任楊美華、瑞復益智中心主任李雪瑛、蘆葦啟智中心主任李之琳、伯利恆基金會代理執行長陳正霖、台南教養院秘書黃雪玲、樹谷文化基金會董事長董雅芬等眾多團體也到場共同見證此榮耀時刻。

此次表揚獎項共分為五大類別，包括本身為身心障礙者且具卓越表現的「傑出身心障礙人士」2位、長期盡心照顧關懷身心障礙者的「優良身心障礙照顧者」5位、於身心障礙服務領域有優良事蹟的「績優身心障礙服務人員」12位、於身心障礙領域奉獻服務超過10年的「資深身心障礙服務人員」9位，今年也首度表揚長期以實際行動無私投入身心障礙福利服務「特殊貢獻」1位。

市長黃偉哲表示，截至今年11月底，南市身心障礙人口約10萬1288人，也有許多優秀的身心障礙者及投入服務的專業人員長期在各自崗位上默默付出，市府藉由表揚活動肯定身心障礙者及服務人員的努力與貢獻，讓社會大眾更加了解並重視身心障礙照顧服務的專業價值，也鼓勵更多人才投入身心障礙福利服務；未來市府將持續推動多元服務措施，讓有需求的市民都能獲得適切支持與協助，透過完善照顧服務網絡提升身心障礙者參與社會機會。

獲頒「傑出身心障礙人士」的賈德朗克服聽覺與語言障礙，長期投入手語教學及溝通平權推動，展現高度專業與服務熱忱；王友聰為心智障礙者，在父母年事漸高且母親生病期間，仍以堅定愛心承擔照顧責任，並投入社區據點志工服務，以實際行動陪伴與關懷長輩。獲選「優良身心障礙照顧者」的郭秀理為退休教師，長期貼身照顧中度心智障礙女兒，以堅定的愛與耐心陪伴其成長，尊重孩子興趣發展，鼓勵學習日文並考取日文檢定，展現用心栽培與正向鼓勵的成果。

來自德蘭啟智中心、承辦臺南市第3兒童早期發展服務管理中心的陳香君投入身心障礙服務近30年，長期陪伴無數孩子與家庭成長，並曾榮獲中華民國啟智協會頒發身心服務教保人員最高榮譽「育智獎」，專業表現深獲肯定；「特殊貢獻獎」則由天主教臺南教會林吉男主教獲頒，其長期投入身心障礙福利服務近20年，曾獲頒卓越市民獎及市政顧問證書，對於促進社會共融、提升大眾接納度及倡議身心障礙權益，具有卓越且深遠的貢獻。

社會局長郭乃文除肯定身心障礙者面對生命挑戰所展現的堅韌精神，也感謝家屬、照顧者及專業服務人員長期投入照顧與支持工作的無私付出，強調未來會持續以需求為導向，整合跨網絡資源，強化身心障礙福利服務、社區支持體系與在地服務量能，促進身心障礙者自立生活與社會參與，並結合民間團體及社會各界力量，打造友善包容且具支持性的社區環境。