南市表揚優良廉能事蹟人員

南市長黃偉哲表揚今年度優良廉能事蹟人員，肯定獲獎人員謹守廉能原則，為機關樹立典範。（記者李嘉祥攝）

臺南市長黃偉哲於市政會議表揚「一一四年優良廉能事蹟人員」，總計有十三位人員接受表揚；獲獎人員不論是在公共工程的把關，或是內部作業審核均展現廉能原則，不浪費公帑，推動政策或建設的效能也提升，並以公開透明態度贏得市民信任，為各機關樹立典範。

市長黃偉哲表示，廉潔是政府服務最基本、不容妥協的原則；在面對高價值物品或可能造成誤解的情境時，都應堅持廉能原則，展現公務人員應有的正直與自律，這不僅是對市民的承諾，也是對自身專業與公務角色的尊重。

政風處處長是張堯星指出，在推動各項施政時，廉能是公共治理品質核心，感謝獲獎人員以實際行動維護廉能政府形象，為市府團隊帶來良好示範，也期盼各單位能以廉潔楷模為標竿，持續配合推動相關廉政作為，提升行政透明度與服務品質，回應市民期待。