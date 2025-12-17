南市表揚優良防疫志工團體 感謝基層防疫團隊攜手守護市民健康

南市長黃偉哲、衛福部次長莊人祥及南市衛生局長李翠鳳表揚各區里優秀社區防疫志工及校園防疫績優團體，肯定對登革熱防疫工作辛勞付出。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲、衛福部次長莊人祥及南市衛生局長李翠鳳表揚各區里優秀社區防疫志工及校園防疫績優團體，肯定對登革熱防疫工作辛勞付出。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府於永華市政中心辦理「114年下半年度登革熱防疫團體頒獎典禮」，市長黃偉哲、衛福部次長莊人祥及南市衛生局長李翠鳳表揚各區里優秀社區防疫志工及校園防疫績優團體，肯定其對登革熱防疫工作辛勞付出，讓南市今年3例本土病例能有效控制、防止疫情擴散。疾管署南區管制中心主任劉慧蓉、國家衛生院黃旌集博士也到場為防疫志工及團體加油勉勵。

莊人祥常務次長肯定南市登革熱防治完善，建置定點醫師診所針對疑似病例積極通報，有效發現社區隱藏個案，降低病毒傳播風險，另與國家衛生研究院合作分析病媒蚊指數與風險監測，及時動員社區志工進行環境孳生源清除與衛教宣導，減少病媒蚊孳生並提升民眾防治意識等措施。

黃偉哲市長指出，登革熱過去多發生於南台灣，但近年因氣候暖化，北台灣也陸續出現，今年臺南出現3例本土及21例境外移入登革熱，市府高度戒備，以避免重演民國104年與112年的大流行；他也舉新加坡為例，表示即便政府嚴格執法，登革熱仍年年發生，可見防治不易，感謝衛福部支持及市府衛生局同仁全力投入，使今年疫情獲得控制，未來也會持續與市民合作，共同防堵病媒蚊孳生，守護健康家園。

李翠鳳局長說明114年各區里共成立417隊防疫志工隊，截至11月累積動員22萬6433人次，清除15萬2278個積水容器，透過平時社區防疫志工隊動員、病媒蚊密度調查、登革熱防治相關訓練及活動參與，積極提升社區登革熱防疫成效，並評選出15組防疫志工隊及10組校園防疫績優團體。

評選結果，監測區第一名為北區仁愛里、第二名永康區尚頂里、第三名南區南都里、第四名新營區新北里、第五名安南區安富里、第六名中西區永華里、第七名仁德區仁義里、第八名安平區建平里、第九名東區和平里、第十名歸仁區後市里；非監測區第一名為官田區隆田里、第二名柳營區重溪里、第三名龍崎區崎頂里、第四名東山區東山里、第五名玉井區玉田里。

校園績優第一名為北區立人國小、第二名仁德區仁德國中、第三名東區勝利國小、第四名七股區七股國小、第五名北區成功國中、第六名新營區南新國中、第七名佳里區佳里國小、第八名南區省躬國小、第九名安南區海佃國小、第十名仁德區仁德國小。

李翠鳳局長也提醒民眾，氣候雖已進入冬季，但溫度仍適合斑蚊生長，請民眾持續落實「巡、倒、清、刷」，巡視家戶內外環境並將孳生源清除，將防疫觀念內化為日常生活中的一部分，從根本杜絕病媒蚊孳生，攜手齊心守護健康家園。登革熱防治相關資訊請可洽詢南市政府登革熱防治中心。