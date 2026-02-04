南市表揚公共運輸績優駕駛

南市長黃偉哲、交通局長王銘德表揚21位公車及計程車優良駕駛及13家評鑑績優業者。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲、交通局長王銘德表揚21位公車及計程車優良駕駛及13家評鑑績優業者。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府交通局四日於曾文市政願景園區舉行「一一四年大臺南公共運輸績優業者暨優良駕駛表揚典禮」，市長黃偉哲表揚廿一位公車及計程車優良駕駛及十三家年度評鑑績優業者，感謝公共運輸第一線駕駛與業者長年投入服務辛勞。

黃偉哲市長表示，臺南鐵路地下化與捷運建設陸續推動，公共運輸路網逐步完善，無論交通建設如何升級，計程車與公車始終是城市日常運作不可或缺重要角色，具備責任感與服務熱忱的優良駕駛是公運體系最關鍵力量，市府藉由公開表揚向長年堅守第一線駕駛人員致意，感謝提供安全穩定優質運輸服務。

交通局長王銘德指出，大臺南公車系統迄今引進一百卅四輛電動公車、開闢四十二條小黃公車路線及導入九人小巴投入市區公車服務，並於公車站牌普設太陽能照明設備與全國首創「智慧等車」服務，提升乘車便利性與安全性；公運服務品質除仰賴完善硬體建設，更有賴第一線服務人員的專業與熱忱，期透過公開表揚讓社會看見公運從業人員專業價值，樹立優質服務典範，並給予基層人員實質鼓勵。

公運處長劉佳峰說明今年經業者、公（工）會推薦及民眾票選出的公車、計程車優良駕駛及特殊服務獎皆深受乘客肯定，每人可獲頒一萬二千元獎金，六都最高，也強調面對職業駕駛高齡化、少子化及缺工等挑戰，會輔導業者優化經營體質與從業環境，加強基層員工福利與關懷，並推動公車乘車禮儀宣導，打造大臺南公共運輸共好友善環境。