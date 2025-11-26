南市表揚家庭教育輔導特優學校

臺南市家庭教育中心廿昨（廿六）日於永華市政中心舉辦「一一四年深耕學校家庭教育學生主題創作暨家庭教育輔導考核表揚大會」，表揚四所考核特優學校及廿二組創作特優學生，現場同步展出學校輔導成果與學生得獎作品，並邀獲獎學生分享創作理念；市長黃偉哲活動前特前往欣賞作品及向學生致意，並由副秘書長徐健麟代表頒獎。

市長黃偉哲表示，家庭教育是孩子成長的基石，看到學生投稿踴躍，以輕鬆溫馨圖文方式呈現家庭教育觀念，使人感受溫暖，未來市府會持續挹注資源，結合學校專業與家長陪伴，營造溫暖支持的家庭環境。徐健麟副秘書長肯定獲獎作品充滿創意，透過繪畫展現家庭中最美好印象，深具意義，也建議作品可轉換電子檔保存，讓更多人欣賞。

教育局長鄭新輝說，良好的親子互動是家庭和諧的關鍵，南市學校課程設計與家庭教育輔導皆展現創意與成效，感謝學校用心與創新，讓愛與關懷成為孩子健康成長動力來源。

家庭教育中心主任張冰嫈介紹龍潭國小羅英倫以「我是阿爸的猴囝仔」為題，生動描繪父子間親密、逗趣互動；下營國小林恆樂「當我們老在一起」作品細膩刻畫跨世代情感延續，強調無論是家庭教育輔導考核績優學校展現完善規劃與創新作法，或透過藝術創作引導學生以家庭為題，表達對家庭關係、親情互動與生活價值的體會，皆展現南市家庭教育扎根成果，未來會持續深化家庭教育的推展，讓家庭成為孩子幸福成長溫暖的起點。