南市表揚工業區優秀員工

臺南市政府昨（十七）日於永華市政中心舉行「一一四年台南市工業區優秀員工」表揚活動，市長黃偉哲感謝獲獎的資深管理人員與績優從業人員，亦肯定其專業技能、工作績效與敬業態度卓越表現；新營工產業園區廠商協進會理事長魏千芸等各產業代表均出席祝賀表達支持。

黃偉哲市長表示，企業的持續成長來自所有員工的專業投入，感謝工業區優良企業與從業人員的努力，讓產業發展更加穩健；今年台灣全年經濟成長率突破五%。能有這些亮眼成果，是全體產業界共同努力的最佳證明。經濟發展局長張婷媛指出，臺南是南部重要產業聚落，亦擁有完整工業區佈局，高科技、傳統製造及綠能等產業在此交會發展；南市共輔導成立廿二個廠商協進會，加上工業會等單位，作為市府與區內各廠商的橋樑，同時也與工業區及企業緊密合作，協助掌握產業需求並協力解決問題，促進產業穩健發展。