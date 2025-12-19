南市表揚特教才藝賽獲獎生

南市教育局表揚表揚特教學生才藝比賽獲獎學生，鼓勵已豐富創意及亮眼表現展現多元才能。（記者李嘉祥攝）

臺南市一一四學年度特殊教育學生才藝比賽西印二百廿五名選手參賽，教育局十九日於南區新興國小舉行頒獎典禮，教育局主任秘書陳宗暘代表市長黃偉哲表揚一百八十五名獲獎學生，肯定以豐富創意與亮眼表現展現多元才能；會中也頒發南市身心障礙學生教育協會獎助學金。

市長黃偉哲表示，南市持續投入特殊教育，打造適性共融友善校園環境，透過課程與活動設計深化多元支持，每年並辦理特教學生才藝比賽，提供孩子展現自信與創意的舞台，頒獎典禮也邀專業手語翻譯倒場，展現推動台灣手語積極作為。

教育局長鄭新輝說，南市每年辦理特教學生才藝比賽，提供孩子展現自我機會，在親師長陪伴下激發學習動力；此次頒獎典禮亦邀特優學生上台演出，展現努力成果，期透過此平台讓孩子被看見，也獲得前行的力量。

國中團體賽特優仁德國中由集中式特教班及分散式資源班學生組成「愛七逃旅行社」，以歌舞傳遞正向理念；國小團體賽特優大灣國小集中式特教班以「臺灣尋寶趣」為題，從動畫寶可夢發想，融合臺灣多元文化與歌謠。國中個人賽A組特優玉井國中王姓學生雖有亞斯伯格症合併注意力不全，仍透過鋼琴找回自信。國中個人賽B組特優歸仁國中吳姓學生透過舞蹈舒緩課業壓力，也讓自己的優勢被看見。

國小個人賽A組特優由忠義國小陸姓學生獲得，國小個人賽B組特優蓮潭國中小詹姓學生為兼具資優及身障雙重特殊需求學生，每年積極參與亞洲盃、金鼓獎等全國賽事並屢獲佳績。