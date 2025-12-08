南市表揚獲獎優良市集及名攤

南市長黃偉哲表揚獲獎優良市集及樂活名攤，感謝攤商攜手打造美食購物首選城市。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲表揚獲獎優良市集及樂活名攤，感謝攤商攜手打造美食購物首選城市。（記者李嘉祥攝）

臺南市今年於經濟部優良市集暨樂活名攤評核計畫中勇奪一一二八顆星，經濟發展局昨（八）日舉辦「臺南樂活市集星光一千頒獎典禮」，市長黃偉哲頒獎給連續三年蟬聯五星市集的花園夜市，以及今年加入五星行列的西門淺草青春新天地等名攤代表；經發局副局長蕭富仁、市場處代理處長林士群均出席，和與會者齊聲高喊「星光一千、好市發生」互勉持續精進。

黃偉哲市長表示，臺南今年獲英國TimeOut評選為「亞洲十大街頭美食城市」第六名，是全台唯一入選，展現市場與夜市攤商實力，感謝攤商對環境維護、料理品質與經營管理的努力，打造整潔友善、深受消費者信賴市集環境，也期盼未來持續努力，讓臺南成為更好的美食購物城市。

經濟發展局長張婷媛指出，市府持續改善市場軟硬體建設，包括耐震補強、老舊設施汰換、公廁更新，以及持續配合經濟部推動市集與名攤改善輔導，提升攤鋪位環境與經營品質，市府會持續推動市集升級與行銷活動，歡迎全台民眾來臺南迺菜市，體驗最有活力的市集風景。

林士群代理處長說明今年獲選二處五星市集、六處四星市集、卅五處三星市集以及七處二星市集，成績亮眼，花園夜市穩坐五星市集寶座，西門淺草青春新天地也在今年重返舞台後，以環境衛生、組織管理與特色經營獲得高度肯定，成為最耀眼的五星新星；另外，獲選的七處五星名攤中，永樂市場的修安扁擔豆花深受評委青睞，另有十九處四星名攤、二五八處三星名攤與四十五處二星名攤獲得肯定。