南市表揚社區防暴有功人員

南市長黃偉哲、社會局長郭乃文等為社區防暴有功人員表揚大會揭幕，感謝社區防暴有功人員長年深耕社區落實初級預防工作。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲、社會局長郭乃文等為社區防暴有功人員表揚大會揭幕，感謝社區防暴有功人員長年深耕社區落實初級預防工作。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府十三日舉辦「社區防暴有功人員表揚大會」，包括東區黃炳元及歸仁朱雅宏等多位區長、在地社區組織、志工團體及網絡團隊宣導人員等約三百五十人參與；市長黃偉哲、社會局長郭乃文轉動南市防暴精神堡壘及貼上紫絲帶，宣示公私部門齊力推動反暴力決心，並頒發獎牌予五十四組宣導團隊，感謝長年深耕社區推動家暴、兒少保護與性侵害、性騷擾等初級預防工作。

廣告 廣告

黃偉哲市長表示，現代社會壓力大易引發情緒緊繃，從口角衝突演變成肢體暴力，暴力問題不僅存在於家庭，也出現在校園、朋友關係與夫妻互動中；市府積極推動防暴社區，凝聚社會對「反對暴力、重視和諧」共識，感謝社區防暴工作模範人員與志工於第一線守護家庭與社區安全，第一時間發揮關懷與協助功能，也建議民眾遇到糾紛時可善用里鄰系統及區公所調解委員會等機制，市府會持續強化社區防暴網絡，整合社政、警政、教育全面推動暴力防治。

郭乃文局長指出，市府自一零五年起積極培力社區及鄰里組織就近關懷左鄰右舍，去年有五十個社區組織及四個團隊參與初級預防計畫，深耕社區倡導防暴觀念；另也培育十九位經衛福部認證的社區防暴宣講師及六十三位經認證的防暴宣講人員，讓防暴種子在各角落生根發芽。

南區大恩社區發展協會理事長施國熙說，協會歷經三年防暴量能培植，去年成為初級預防領航社區，帶領鄰近五個跨步社區組織投入防暴宣導工作，榮獲衛福部金卓越社區，代表南市參與紫絲帶社區初級預防一朵花認證。