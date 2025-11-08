南市表揚社照關懷據點志工

南市副市長趙卿惠、社會局長郭乃文表揚社區照顧關懷據點志工、蔬食挑戰優勝據點及共生社區，感謝志工奉獻共築幸福城市。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府社會局八日於民治市政中心南瀛堂舉辦「讓愛據續，溫暖臺南」一一四年度社區照顧關懷據點志工表揚暨「鬥陣來呷菜」蔬食挑戰頒獎活動，副市長趙卿惠代表市長黃偉哲表揚一百五十一位高齡志工、十組志工家庭、卅四個蔬食挑戰優勝據點及十一個共生社區試煉成果據點，感謝志工長年無私奉獻及肯定各據點推動低碳飲食與共生社區努力，展現在地共老、幸福共生豐碩成果。

市長黃偉哲表示，南市已正式邁入超高齡社會，為讓長者在熟悉社區安心安老，市府持續推動共生社區及志工培力，串聯照顧服務、健康促進及友善飲食，也肯定志工是市府最珍貴的夥伴與力量，也是實現「在地老化、幸福共生」願景重要推手。

趙卿惠副市長說，市府積極推動社區照顧網絡，設立四百一十處社區照顧關懷據點，提供電話問安、關懷訪視、健康促進與共餐等多元服務，讓長者能走出家門，保持身體健康，同時維繫人際互動與情感交流，也感謝全市一萬一千四百名志工投入各社區據點服務，其中六成以上是六十五歲以上的銀髮志工。

社會局長郭乃文說明今年一百五十一位高齡志工中，八十歲以上有廿五位，年齡總和逾一萬歲，象徵歲月智慧與奉獻力量，其中最高齡的是下營區甲中社區九十一歲的湯壽，歷經三任市長，以行動詮釋越老越有力服務精神；家庭志工獎包含九組夫妻檔與一組親子檔，攜手共伴服務，最高齡為新營區民榮社區八十一歲的王清池及八十歲的沈秀琅夫妻，合計服務一萬三千六百卅小時。