南市表揚空品維護績優單位 感謝攜手市府優化空品 藍天比例創佳績

▲南市長黃偉哲表揚空品維護績優單位，感謝攜手市府共同優化空氣品質，使藍天比例創下佳績。（記者李嘉祥攝）

為維護市民優質生活環境，臺南市政府攜手民間單位戮力推動空氣品質優化，15日於市立美術館二館舉行「114 年度臺南市空氣品質維護績優單位表揚典禮」，市長黃偉哲表揚38個獲獎單位，感謝共同努力推升臺南空氣品質，獲獎者橫跨營建、交通、企業、校園到社區等多領域。

黃偉哲市長表示，雖然很多空氣汙染來自境外，但是市府攜手企業、民間單位積極推動空品優化，針對排放廢氣嚴重、烏賊車或是可能的汙染源積極加以改善，為市民提供更優質的生活環境，也感謝獲獎單位的努力及用心，企業善盡社會責任，未來市府會持續攜手社會各界積極淨化空品，維護大眾健康。

環保局代理局長許仁澤說，今年至10月底臺南藍天日比例高達90%，創近5年來同期最佳紀錄，較前5年提升18.7%、較去年同期成長3.7%，另臭氧8小時值改善5.4%、PM10改善17.2%、PM2.5改善22.2%，空品變好速度有目共睹。

環保局進一步說明，此次共有38個績優單位受表揚，優良營建工地從全市1萬2千處中選出3處，獲獎工地不僅落實污染防制，同時導入科技監測、低噪音工法、低污染機具與廢棄物循環利用等措施；機車定檢方面，南市機車不合格車輛複驗率今年仍維持9成以上，顯示定檢站積極協助車主改善車況成效良好；柴油車組別則分為客運、貨運、企業、學校及特定區域等5大類，今年均選出第一名得獎單位，肯定其落實保檢合一、維持車輛低排放及汰換高污染車輛等行動，為降低移動污染貢獻良多。

空品淨化區及綠牆共選出 8 處優良案例，以植栽美化閒置地、融入地方文化與創意設計，展現綠美化與社區凝聚力的雙重成效；室內空氣品質優良場所則有有2處公告場所及6處非公告場所獲獎；環保局除持續辦理競賽，也導入「種子教師遴選」及在地輔導制度，協助缺乏經驗或資源的場域投入「室內空氣品質自主管理」，帶動更多學校、醫療與長照機構改善室內空氣。

許仁澤代理局長強調，空品改善需政府、企業與市民三方攜手共同努力不懈，今年獲獎的38個單位是臺南空氣越來越好的重要推手，未來也會持續以創新與永續為核心推動智慧化空品管理，並邀請社會各界加入，讓臺南的藍天日數逐年攀升、空氣更清新。