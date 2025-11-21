南市表揚績優公廁與清潔隊員

南市長黃偉哲及環保局長許仁澤表揚十七個績優公廁管理單位與卅五名績優清潔隊員，感謝眾人為維護市容整潔付出的努力。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲及環保局長許仁澤表揚十七個績優公廁管理單位與卅五名績優清潔隊員，感謝眾人為維護市容整潔付出的努力。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府環保局廿一日舉辦「一一四年績優公廁頒獎暨績優清潔隊員表揚活動」，市長黃偉哲頒獎表揚十七個績優公廁管理單位與卅五名績優清潔隊員，環境部環管署南區環境管理中心主任顏振和也出席，感謝眾人為維護市容整潔付出的努力。

今年獲表揚的卅五名績優清潔隊員中，楠西區江明得班長、後壁區林展誼、南化區黃宏傑、安定區柯春月、東區陳素雲及楊輝崑等六人榮獲全國模範清潔人員。績優公廁金質獎為文化部、南市文化局、財政稅務局、左鎮區公所、東山市場、台灣中油、三南奧特萊斯、奇美博物館；銀質獎為內政部、南市秘書處、教育局、東區公所、新光三越百貨、台灣糖業公司；銅質獎為龍崎區公所、玉井區公所；最佳性別友善獎為台灣歷史博物館。

黃偉哲市長表示，市府近年向中央爭取補助公廁翻新金額逾三億元，公廁改建數量全國之冠，另也針對轄內四九三一座公廁辦理評鑑，許多公廁整潔度與外觀可媲美百貨公司與五星級飯店；今年臺南遭遇多次天災，傾倒路樹、招牌、屋頂及建築廢棄物大增，有賴於清潔員努力，短時間內讓城市恢復正常樣貌，市府也會持續提升清潔隊員待遇，確保其法定權益。

環保局長許仁澤也感謝各區清潔隊員平時任勞任怨維護市容，並於風災後第一時間投入災後復原、疫情防範等，是維護城市環境清潔的無名英雄，值得市民肯定與喝采。