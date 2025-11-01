南市表揚績優導護志工、愛心服務站

新竹市 / 綜合報導 新北市永和區上個月14日，一名范姓女子遭人當街噴辣椒水、揮拳攻擊，並搶走脖子上價值20萬的金項鍊。警方追查，發現這案件並非隨機搶劫，而是感情糾紛！當事人接獲友人哭訴，便指使另兩名犯嫌，教訓范姓女子。動手的劉嫌犯案後，不只將金鍊變賣換現，還多度變裝、製造斷點躲避追緝，連同共犯張嫌訊後收押，教唆的江嫌則以6萬交保。黑衣女子正在路口等紅綠燈，這時一名男子，從她背後悄然靠近，冷不防對她噴灑辣椒水，還將她撂倒在地拖行，女子激烈反抗，但還是不敵一個大男人的力氣，頭部多處挫傷，脖子上價值20萬的黃金墜鍊，也被搶走。事發在上個月14日，新北市永和區福和路，附近就是學區，光天化日之下發生攻擊事件，也嚇壞附近民眾，附近目擊業者說：「(一開始)只是覺得那個父親打人實在是太兇了，那時候才喊了第一句救命，然後我才知道，喔是一個女孩子，那時候她倒在地上，他又再補了她2至3拳之後，就往那個地方，插著口袋就往那個地方跑了。」新北市永和分局執勤員警說：「警察，不要動。」檢警迅速掌握情資，逮捕動手男子，原以為是一起隨機搶奪案，深入追查發現，被打的范姓女子跟人有感情糾紛，對方向江姓男子哭訴，在江嫌的教唆下，張嫌提供做案道具，劉嫌則負責動手，他先在路邊攻擊，當時是灰帽灰衣，隨後搭小黃到捷運站換乘，人到松山時，已經變裝成白帽黑衣，企圖製造斷點躲避查緝。新北市警局永和分局偵查隊長李翊凡說：「迅速逮捕行凶嫌犯，並擴大追查幕後教唆共犯，並擴大追查幕後教唆共犯。」動手的劉嫌表示金鍊已經變現，和共犯張嫌訊後遭收押禁見，教唆的江嫌則以6萬交保，根據了解這3人供稱，純粹情義相挺幫忙出氣，但用錯方式反讓自己觸法送辦。 原始連結

華視影音 ・ 3 小時前