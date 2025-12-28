南市表揚電影片映演業衛生評選優良商家

南市副市長趙卿惠表揚電影片映演業衛生評選優良商家，肯定對衛生管理與服務品質的努力，提升電影片映演業競爭力。（記者李嘉祥攝）

為提升電影片映演業整體品質與衛生水準，臺南市政府舉辦電影片映演業衛生評選，透過評鑑機制鼓勵業者落實自主管理及提升服務品質；今年在衛生局稽查人員及專家委員嚴謹評審下，遴選出三家「優級」業者及五家「良級」業者，市府也舉行頒獎典禮，副市長趙卿惠代表市長黃偉哲表揚獲獎業者，肯定其於衛生管理與服務品質的努力。

市長黃偉哲表示，為提供市民更優質安全觀影環境，衛生局持續推動電影片映演業相關自主管理與輔導措施，今年有八家電影片映演業者參與評選並全數通過衛生稽查，並有多家業者獲得特優及優等評核，也勉勵業者持續與市府合作，共同提升公共衛生水準。

趙卿惠副市長指出，衛生與安全是現代休閒娛樂重要基礎，感謝電影片映演業界配合，使市民享受休閒娛樂也能獲得完善的健康保障，提升城市整體衛生與服務品質，也期盼業界持續與市府合作，提升電影片映演業競爭力。

衛生局長李翠鳳說明評選採二階段評估方式，衛生局稽查人員及專業委員組成評鑑團隊，評估項目包含從業人員個人衛生、營業場所及廁所清潔維護、病媒防治、業者自主衛生管理機制，經綜合評比後選出衛生管理表現優良業者，「優級」業者包括中西區威秀影城中山店、南台戲院、台南大遠百威秀影城，「良級」業者包括仁德區秀泰影城、中西區新光影城、東區南紡威秀影城一館及二館、麻豆區麻豆戲院等，獲獎名單公布於衛生局官網供民眾查詢參考。