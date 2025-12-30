南市表揚飲食營養教育教案徵選

臺南市政府教育局卅日於官田國小舉辦「飲食營養教育教案徵選」分享暨表揚大會，集結全市國中小最具創意的飲食營養教學成果，頒獎，各校教師分享如何把「吃得健康」變成孩子願意學、記得住、做得到的生活能力，現場猶如食育創意展。

市長黃偉哲表示，孩子的健康需從生活中累積，南市持續推動飲食營養教育與校園午餐品質提升，透過「餐前五分鐘主題海報彙編」與教學手冊，用「短時間、好理解、好運用」方式融入課堂與用餐，各校也發展出具在地特色的食育課程，讓孩子不只知道怎麼吃，更懂得為什麼要這樣吃，成果亮眼。

教育局長鄭新輝說，此次徵選收到九十二件國中小教案，教師跳脫傳統講述式教學，結合跨領域設計，運用問題導向學習、AI協作、策展實踐等方式讓學生主動思考、動手探索，從「吃什麼」進一步理解「怎麼選、為什麼選」；從教學歷程與教師省思中可看見學生學習深度與實際改變，展現素養導向教學精神。

鄭新輝局長指出，此次共評選出特優四件、優等六件、甲等十三件及佳作八件，獲獎作品貼近生活、實用性高，例如崇學、大灣與進學三間國小教師結合餐前五分鐘教材與線上資源，引導學生破解乳品迷思，從課堂延伸到家庭餐桌；新民國小則透過「六頂思考帽」與數位工具帶領學生從多角度思考「糖」的議題，學會為自己的飲食做出更健康的選擇；這些優秀教案後續將上架至「臺南市營養午餐教育網」，讓更多教師與家長看見及運用。