南市表揚185終身學習楷模

臺南市政府教育局九日於樹谷園區音樂廳舉辦「一一四年度終身學習楷模表揚大會」，市長黃偉哲表揚全市一八五位終身學習楷模及廿四所推動終身學習教育績優學校，肯定這些來自不同領域與年齡層的學習者，也期望透過表揚推廣終身學習價值，打造全民共學城市。

獲表揚楷模中有七位年逾八十五歲長者，最高齡為九十三歲的大內國小樂齡學習中心葉楊金領及陳俊傑；台南社區大學許美雯長年投入公民參與行動，實踐社區大學培育積極公民理念；八十一歲的蔡春惠積極參與左鎮區數位機會中心課程，主動學習3C與新科技，充分體現樂齡學習美好。

黃偉哲市長表示，科技快速變動時代，數位學習與新科技已融入生活各個面向，肯定長者雖年紀大但仍孜孜不倦追求知識，展現終身學習精神，也鼓勵市民主動接觸新知及學習，讓生活保持活力與成長。

教育局長鄭新輝指出，市府長期與學校、社區及民間團體合作打造多元成人學習管道，包括以教導識字為主的成人及新住民教育班、提供失學國民義務教育機會的國中小進修部、強化多元文化的新住民學習中心、促進高齡者活躍學習的樂齡學習中心、推動數位平權的數位機會中心及具公共參與特色的社區大學，建構全民終身學習友善環境。

鄭新輝局長強調，終身學習表揚選拔基準分為個人獎及學校獎兩類，為鼓勵新住民展現學習成果，今年也納入「動人百分百，照片說真情」攝影甄選得獎者，表揚以圖文紀錄展現在臺南學習與生活點滴的優秀作品。

南市長黃偉哲及教育局長鄭新輝表揚終身學習楷模及推動終身學習教育績優學校，期推廣終身學習價值，打造全民共學城市。（記者李嘉祥攝）