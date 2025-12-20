南市表揚29位傑出身障者及服務員 黃偉哲肯定專業與貢獻

賈德明（左二）、王友聰（右二）榮獲「傑出身心障礙人士獎」殊榮。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

為肯定傑出身心障礙人士與優良身心障礙照顧者所展現的堅韌精神，台南市政府二十日表揚傑出身心障礙者及服務人員，天主教台南教區榮休主教林吉男等二十九人獲獎。

市長黃偉哲表示，截至今年十一月底，台南市身心障礙人口約十萬人，許多優秀的身心障礙者及投入服務的專業人員，長期在各自崗位默默付出。市府藉由表揚活動，肯定身心障礙者及服務人員的努力與貢獻，同時讓社會大眾更加了解並重視身心障礙照顧服務的專業價值，鼓勵更多人才投入身心障礙福利服務。

本次表揚分為「傑出身心障礙人士」、「優良身心障礙照顧者」、「績優身心障礙服務人員」、「資深身心障礙服務人員」、「特殊貢獻」等五大類別，合計二十九人獲獎。

獲頒「傑出身心障礙人士」的賈德朗，克服聽覺與語言障礙，長期投入手語教學及溝通平權推動；另一位獲獎者王友聰，為心智障礙者，在父母年事漸高且母親生病期間，仍以堅定的愛心承擔照顧責任，其孝心令人動容，並積極投入社區據點志工服務，溫暖社區。

獲選「優良身心障礙照顧者」的郭秀理為退休教師，長期貼身照顧中度心智障礙之女兒，以堅定的愛與耐心陪伴其成長，不僅尊重孩子的興趣發展，更全力支持其學習日文，最終成功考取日文檢定；在身心障礙服務專業人員方面，來自德蘭啟智中心、承辦台南市第三兒童早期發展服務管理中心的陳香君，投入身心障礙服務已近三十年，長期陪伴無數孩子與家庭成長，專業表現深獲肯定。

「特殊貢獻獎」為天主教台南教會榮休主教林吉男，投入身心障礙福利服務近二十年，曾獲頒卓越市民獎及市政顧問證書，促進社會共融、提升大眾接納度及倡議身心障礙權益，具有卓越且深遠的貢獻。