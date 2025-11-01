南市親子童樂會 閃亮登場

南市長黃偉哲、教育局長鄭新輝出席親子童樂會與大小朋友一起快樂放電。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲、教育局長鄭新輝出席親子童樂會與大小朋友一起快樂放電。（記者李嘉祥攝）

臺南市親子童樂會一日於麻豆區曾文市政願景園區熱鬧登場，幼幼家族哥哥姐姐及多位超人氣卡通明星帶來充滿活力的唱跳表演，吸引三千八百多名親子參與；市長黃偉哲、教育局長鄭新輝到場與大小朋友一起「快樂放電」，臺南獨有的觀光大使「魚頭君」、「菜奇鴨」、「夜奇鴨」及「菜籃仔」也現身與親子近距離互動，現場笑聲連連。

黃偉哲市長表示，南市幅員遼闊，面積約為台北市的八點五倍，過去在永華市政中心及民治市政中心辦親子嘉年華，成為推動幼兒教育與寓教於樂的重要品牌，今年轉型為親子童樂會，並首度移師至曾文市政願景園區舉辦，為大小朋友打造最優質的活動體驗，也期待讓幼幼哥哥姐姐與孩子有更近距離的互動，讓親子共享歡樂週末的美好時光。

廣告 廣告

鄭新輝局長指出，市府長期致力營造友善親子遊憩空間與優質互動活動，今年親子童樂會以「快樂放電日」為主題，內容豐富多元，有「臺南小學堂」互動問答、明星大放電及卡通人物見面會、舞台唱跳表演、親子互動遊戲及闖關等，讓孩子盡情探索與放電。

鄭新輝局長說，市府各局處也設置十一個宣導攤位，提供育兒資源、交通安全教育、租稅宣導、觀光旅遊資訊、消防知識及社福政策，兼具娛樂與學習功能，讓大小朋友玩樂遊戲之餘，也更了解市府各項政策。