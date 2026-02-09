南市觀旅局持續強化旅宿管理與房價資訊公開透明 保障旅宿住宿權益

南市觀旅局持續強化旅宿管理，透過宣導與查核並行方式落實房價資訊公開透明與提升服務品質，保障旅宿住宿權益。（記者李嘉祥攝）

為保障消費者住宿權益並維護觀光形象，臺南市政府觀光旅遊局持續精進旅宿業管理機制，會同法制處消保官等單位落實房價資訊公開透明與合理化原則，確保住宿市場健全發展，營造安心友善旅遊消費環境，讓旅客能夠放心訂房、安心入住；市長黃偉哲也提醒民眾提早規劃連假或春節旅遊行程，訂房前多加比較不同旅宿之價格與房型選擇，並詳加確認房價內容、取消政策等交易條款，以保障自身權益。

南市法制處說明依「旅館業管理規則」及「民宿管理辦法」規定，旅館及民宿於辦理設立登記時須向主管機關申報基本房價並完成備查；日後如有房價調整，原則上亦須於變更後向主管機關申報；市府除依法落實備查程序外，並進一步要求業者於調整房價時須詳實填列調整原因，由觀旅局就房型差異、營運服務水準及相關成本結構等因素，綜合審酌其變更事由與價格合理性後始予備查，強化價格審核把關機制，提升市場透明度與公信力。

觀旅局長林國華表示，農曆過年、連續假期及大型活動期間旅宿需求增加，業者多會考量營運成本與市場供需情形，在備查房價範圍內訂定浮動房價，價格通常較平日為高，亦較易引發民眾疑慮，市府已函文旅宿公協會並透過相關群組加強宣導，呼籲業者切勿哄抬房價，且實際銷售房價不得逾越備查房價，以維護消費公平與市場秩序；另，各項附加費用及違約金如室內吸菸清潔費、攜帶寵物清潔費、加人加床費用，以及幼兒與兒童收費標準等，均亦於旅客訂房及入住時明確告知，並載明於住宿須知，確保資訊揭露充分透明，避免衍生消費爭議，保障雙方權益。

林國華局長指出，今年除農曆春節假期臺南除有燈會、展覽、花海等多元走春景點，寶可夢活動亦將於春節期間盛大登場，預期吸引大量人潮，為保障民眾住宿權益，觀旅局會持續辦理旅宿房價查核及宣導作業，包括檢視房價揭露情形、計價方式及訂房資訊是否清楚透明以及同步加強法令宣導，提醒業者自律經營，提升服務品質，避免發生不合理哄抬價格情形，也歡迎大家新春到臺南來賞景吃美食，有需要民眾也可透過旅宿官方網站或至「臺灣旅宿網」及「台南旅遊網」查詢合法住宿資訊。