▲南市觀旅局熱情接待馬來西亞媒體踩線團，透過五感體驗展現府城觀光魅力。（記者李嘉祥攝）

為開拓東南亞觀光版圖及吸引馬來西亞旅客親身感受臺南獨特觀光魅力，臺南市政府觀光旅遊局與交通部觀光署駐吉隆坡辦事處合作，接待「台灣五感」馬來西亞媒體踩線團走訪臺南代表性文化與自然景點，透過視覺、味覺、嗅覺、觸覺與聽覺多元體驗，全方位展現臺南深厚的文化底蘊與自然之美。

市長黃偉哲表示，根據交通部觀光署統計資料，2025年馬來西亞旅客來臺旅客逾34萬人次，是臺南拓展東南亞觀光版圖重要目標市場；臺南以深厚文化底蘊、多元自然生態與美味在地美食聞名國際，2025年榮獲英媒《Time Out》評選為「亞洲最佳旅遊城市」及「亞洲十大街頭美食城市」，是臺灣唯一上榜的城市，期待透過大馬媒體視角，將府城獨有的城市魅力再次推向國際舞台，吸引更多馬來西客將臺南列為探索臺灣首選之地。

觀旅局長林國華指出，此次馬來西亞媒體踩線行程緊扣「台灣五感」推廣主軸，帶領媒體團從府城文化核心一路延伸至濱海廊道，展開深度感官探索之旅；在文化與生態體驗方面，媒體團隨導覽人員走訪孔廟與赤崁樓及體驗「煮椪糖」職人手作，從歷史場域與傳統技藝中感受臺南歲月累積的文化溫度；同時搭乘台灣好行前往安平老街與安平樹屋，品味府城古今交融城市風情，另也深入四草綠色隧道、將軍青鯤鯓扇形鹽田及北門井仔腳瓦盤鹽田，在自然生態與海風環繞下，展現臺南對環境保育與傳統產業保存、創新的用心。

在飲食文化方面，觀旅局也安排「東香台菜」及「謝掌櫃」等米其林必比登推介餐廳，透過台式辦桌手路菜與鮮甜的虱目魚料理呈現「美食之都」層次風味與濃厚人情味，讓媒體朋友讚不絕口，直呼臺南美食不僅風味多元、極具在地特色，能感受到臺南小吃走向國際舞台的迷人魅力；另，踩線團也造訪西市場、萬國通路觀光工廠、林百貨等人氣景點，滿載而歸。

林國華局長強調，臺南有深厚歷史文化底蘊及接軌國際永續旅遊趨勢的魅力，市府會持續創新觀光推廣策略，透過參與國際旅展及海外推廣活動、深化城市品牌形象並優化友善接待環境，吸引多元國際旅客走進臺南。更多旅遊資訊可至「臺南旅遊網」及「臺南旅遊臉書粉絲專頁」查詢。