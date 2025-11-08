南市觀旅局率業者進軍台北國際旅展 雙層巴士臺南館吸睛
▲南市觀旅局率業者組團進軍台北國際旅展搶商機，專委員丁玲琍代表黃偉哲市長及觀光旅遊局長林國華到場向參展業者致意。（記者李嘉祥攝）
「2025台北國際旅展」於南港展覽館一館盛大登場，為搶攻旅遊商機，臺南市政府觀光旅遊局今年攜手台南晶英酒店、禧榕軒大飯店、綠園牧場、台南大飯店、捷絲旅台南虎山館及臺南市休閒農業發展協會等6家業者共同參展；臺南館外型以「臺南雙層巴士」為主題搭設，內容豐富多元，並推出多項限時優惠與精選農特產展售，吸引民眾聚集，氣氛熱鬧。
臺南館開幕特別推出「美食快閃」活動，現場送出獨領鳳燒－土鳳梨酥50份，吸引眾多民眾熱情排隊領取；參展的飯店業者也同步祭出超值住宿優惠，綠園牧場推出果汁氣泡飲，南市休閒農業發展協會也集結臺南出品的經典農特產品，讓參觀民眾一次購足臺南在地好味道。
適逢臺南市議會總質詢期間，南市觀光旅遊局專門委員丁玲琍代表黃偉哲市長及觀光旅遊局長林國華到場向參展業者致意，強調市府每年與業者齊心北上行銷臺南，以實際行動讓大家看到臺南的熱情與創意，也歡迎北部的旅客安排旅程到訪臺南。西拉雅國家風景區管理處長許主龍、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能也都到場關心。
黃偉哲市長表示，2025臺南購物節消費抽獎活動已正式開跑，活動持續至明年3月1日，在臺南店家消費滿50元就有機會抽中百萬名車、3C家電、露營休閒設備、飯店住宿券、現金等多項好禮；為方便民眾參與，今年特別導入「LINE官方帳號登錄系統」，無需下載APP即可完成發票及收據登錄，邀全國各地的民眾安排假期造訪臺南，品味道地美食、感受在地文化，享受多樣購物體驗。
林國華局長指出，旅展期間臺南館推出消費滿額活動，只要消費滿額即可參加「臺南滿額轉好禮」活動，有機會獲得瓜瓜園原味地瓜脆片、八家將乖乖、純素蕎麥脆果等好禮；另參加「FUN台南！讚」活動就送臺南限量銅錢餅；參加「限時按讚」活動限量好禮抽，每日並抽出限量魚頭君U型記憶枕及椪餅，數量有限，送完為止，每日現場也有豐富多元的舞台活動及產業推廣，眾多舞台活動小遊戲，活動詳情可至臺南館服務台洽詢，也歡迎大家規劃多日遊程，來臺南旅遊並享受購物樂趣，體驗城市獨有的生活氛圍與文化特色。
