南市觀旅局說明民宿管理立場 強化輔導業者落實敦親睦鄰責任

▲南市觀旅局說明市府主動介入輔導該噪音擾鄰民宿業者，多次派員現場訪查與行政輔導，要求檢討改善降低對周邊住戶影響。（記者李嘉祥攝）

針對有媒體報導臺南市某民宿因旅客噪音擾鄰而引發訴訟，臺南市政府觀光旅遊局說明該案係於112年11月提起的民事訴訟，屬司法判決所揭示個案情形，相關責任與爭議已由司法機關依法處理，也強調推動觀光產業發展不應以犧牲在地生活品質為代價，市府將在積極發展觀光同時，亦持續強化旅宿管理與輔導作為，督導業者落實敦親睦鄰責任，攜手業者與社區營造旅客、業者與居民三方共好永續觀光環境。

觀旅局表示，為兼顧觀光發展與在地居民生活品質，市府自112年起即主動介入輔導該民宿業者，針對可能產生噪音的設施及營業行為，持續要求檢討與改善；期間觀旅局多次派員進行現場訪查與行政輔導，業者已依建議關閉頂樓BBQ烤肉設施，並完成相關隔音改善工程，以實質降低對周邊住戶影響。

臺南市民宿文化發展協會理事長周榮棠說，該事件發生期間為112年，業者於接受觀旅局實地稽查與專業建議後，已於113年2月拆除四樓烤肉區相關設施，並基於「良善觀光、避免擾民」的自律原則，於113年3月投入20萬元增設符合國家檢驗標準的隔音設備，並主動邀請鄰近住戶入內參觀及聽取建議，作為後續精進方向。

周榮棠理事長進一步指出，南市民宿文化發展協會長期扮演業者與公部門間溝通橋樑，致力維護臺南優質觀光旅遊品質；該案發生後，協會即陪同業者配合公部門現場勘查與輔導要求，並督促業者提出具體改善作為，雖改善結果未必完全符合檢舉人期待，但協會仍尊重法院一審判決結果；另就判決內容中業者認為尚有待釐清處，後續將協助循司法程序提出上訴，依法爭取合理權益。

觀旅局強調，「輔導與管理並行」是南市旅宿管理一貫原則，市府除協助業者提升服務品質與經營管理能力，也要求業者善盡社區責任、遵守相關法規，避免營運行為對周邊環境造成負擔；未來會持續加強旅宿稽查及不定期查核，並透過法令宣導與教育訓練，督促旅宿業者確實落實噪音管制及相關規範，防範類似情形再次發生，亦會持續與環保、警政及相關單位保持橫向聯繫，建立即時通報與聯合處理機制，針對可能影響居民生活安寧之情事及時介入，保障居民權益，同時維護旅遊環境整體品質。