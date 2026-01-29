南市觀旅局配合奇博埃及之王開展拍KUSO影片，市長黃偉哲帶著法老遊臺南，民眾網上欣賞分享還可抽門票。（記者李嘉祥翻攝）

臺南奇美博物館與大英博物館聯手推出的超級大展「埃及之王：法老」29日正式開展，展期近一年；臺南市政府觀光旅遊局為推薦看展遊客玩臺南方法，特別結合埃及展議題拍攝KUSO宣傳影片，市長黃偉哲帶路當導遊，帶五位各具特色的「法老」暢遊臺南；另外，觀旅局也串聯逾70家臺南在地店家推出專屬看展優惠，觀光旅宿業者各自推出與特展相關的住房方案，共同迎接臺灣史上最大規模的法老文物展開展及觀光人潮。

市長黃偉哲表示，在奇美博物館努力爭取下，「埃及之王：法老」特展未演先轟動，去年消息一釋出便話題不斷，引發各界高度關注與期待，這不僅是歷史、文化界盛事，更是帶動臺南觀光旅遊的契機，相信透過國際級特展的號召力，可吸引國內外旅客到訪臺南，賞玩各地景點並品嘗在地美食。

黃偉哲市長說，此次影片拍攝除推薦搭高鐵到臺南站，再利用TPASS搭乘台鐵沙崙線到保安站步行前往奇美博物館外，更運用YouBike、大臺南公車等方式玩遍臺南，最有趣的是在搭乘台鐵沙崙線火車時，與五位法老拍攝嚴肅照片致敬「博物館驚魂夜」經典畫面，歡迎大家多留意影片細節。

觀旅局長林國華指出，逛特展遊臺南宣傳影片邀黃偉哲市長與外國朋友巧扮的「法老」共同拍攝，黃偉哲市長擔任導遊帶路及介紹如何從高鐵臺南站出發前往奇美博物館，再一路延伸到城市中的自然美景、歷史古蹟、廟宇建築、巷弄街區、泥漿溫泉、在地美食等，以輕鬆KUSO的方式介紹臺南，讓遊客用最有趣、最貼近生活的視角認識臺南豐富又有層次的旅遊樣貌。

林國華局長說，拍攝期間各景點讓參與的外國朋友直呼對原來臺南這麼特別、這麼好玩，留下深刻又難忘的印象；觀旅局率先在「臺南旅遊」臉書粉絲團推出300秒完整版法老遊臺南的影片，並將同步推出抽50張限量埃及展門票活動，只需分享影片、Tag 3位朋友並留言即有機會獲得，後續還會陸續推出相關的驚喜企劃，邀請民眾仔細觀看，跟著影片一起走進臺南、玩臺南，更多臺南旅遊資訊請上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。