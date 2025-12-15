南市觀旅局頒發性別友善旅宿

南市副市長葉澤山、觀旅局長林國華頒發性別友善旅宿、民宿經營公約標章及露營場標示牌，感謝轄內相關業者公私協力打造安心友善多元觀光環境。（記者李嘉祥攝）

▲南市副市長葉澤山、觀旅局長林國華頒發性別友善旅宿、民宿經營公約標章及露營場標示牌，感謝轄內相關業者公私協力打造安心友善多元觀光環境。（記者李嘉祥攝）

為打造國際觀光城市，臺南市政府觀光旅遊局積極推動「性別友善旅宿」、「民宿經營公約標章」及「露營場標示牌」政策，副市長葉澤山昨（十五）日代表市長黃偉哲出席認證、標章及標示牌頒贈會，表彰優質旅宿業及露營場業者對營造安全、安心且友善多元場域的努力。

葉澤山副市長表示，臺南農林漁牧特色體驗一應俱全，高品質旅館及民宿成為臺南旅遊金字招牌，觀旅局回應市場對多元住宿與戶外遊憩需求推動「性別友善旅宿認證」及「露營場標示牌」，打造旅宿業與露營場雙箭頭留宿魅力，也感謝旅館、民宿、露營等公協會支持，公私協力打造安全友善多元旅遊環境。

廣告 廣告

觀旅局長林國華指出，首度辦理的「性別友善旅宿認證」汲取國內外推動經驗，設計兼顧民宿經營的認證模式，聘學者專家針對空間設施、服務品質、員工訓練及性別政策等層面綜合評估，確保業者從硬體設施到軟體服務，都能落實安心、尊重與友善的理念，共卅六家旅宿業通過審核認證；同時也推廣「民宿經營公約標章」，輔導民宿更為融入在地社區，此次有卅三家民宿取得標章。

林國華局長說，近年露營潮興盛，市府積極把關戶外休憩安全與品質，依露營場管理要點聯合相關局處確保符合法令規定，目前臺南有十三家露營場完成設置登記，並創六都之先頒發露營場標示牌，為旅客提供完整保障的戶外體驗，也鼓勵旅宿及露營場業者加入，共同打造永續友善旅遊首選城市。