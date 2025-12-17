南市調解案成立率高於全國平均值 黃偉哲頒獎表揚187位績優調解人員





台南市113年調解案件達1萬2,514件，調解成立案為1萬1,000件，成立率高達87.90%，居全國第三名，市長黃偉哲17日頒獎表揚各區績效優良的調解人員，並感謝所有調解人員都是為民眾「疏訟解紛」的大功臣。

黃偉哲表示，台南市的調解委員會成果非常亮眼，去年全國縣市調解案件數總計14萬1,625件、成立11萬7,830件，成立率爲83.20%，而本市113年調解件數為1萬2,514件，調解成立案為1萬1,000件，成立率高達87.90%，高於全國平均值，且位居全國第三，這項成就來自各區調解委員會在基層的努力與貢獻，為民眾排解爭議，功不可沒。

黃偉哲特別感謝各區調解委員，透過「熱心」與「耐心」協助兩造當事人，和諧化解紛爭，促使當事人將敵對立場轉化為協商關係，避免在訴訟中相互攻訐耗時又傷神，為社會帶來更多信任，造就雙贏的局面。

114年調解業務表揚大會表揚「獨任調解市長獎」162名、「協同調解績優人員」15名、服務年資績優獎10名。另外，服務年資行政院長獎爲六甲區陳同和委員1人、服務年資內政部長獎計7人、協同調解案件績優行政院長獎為曾之婕議員服務處謝鴻斌主任1人，共計9人榮獲中央獎項。

大會中同時表揚榮獲113年台南市各區調解行政績效考核團體獎－甲組：第一名：東區區公所；第二名：安南區公所；第三名：永康區公所；第四名：中西區公所；第五名：北區公所；團體獎－乙組：第一名：官田區公所；第二名：白河區公所；第三名：七股區公所；第四名：安定區公所；第五名：鹽水區公所。

民政局長姜淋煌表示，鄉鎮市區調解是事件未進入法院進行訴訟程序之前解決紛爭途徑之一，調解制度既可節省時間、金錢，避免長年訟累。尤其在不傷和氣又解決問題的情形下，往往更能有效、妥適地解決當事人紛爭。感謝本市各區調解委員、協同調解人員對本市調解業務的無私奉獻，期許透過本市各區調解人員的合作與不懈努力持續提升調解服務績效，以達簡政便民。

