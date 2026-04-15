南市警六分局攜手金融與超商 建構反詐騙防護網

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第六分局舉辦反詐騙工作座談會，邀集金融機構及超商業者共同參與，透過交流與經驗分享強化第一線識詐與通報能力，攜手打造防詐安全網。(記者張翔翻攝)

記者張翔／台南報導

為提升詐騙防制作為與第一線應變效率，台南市政府警察局第六分局今(15)日舉辦防詐工作交流會，邀請轄內金融機構與連鎖便利商店業者齊聚一堂，透過實務分享與雙向討論，強化通報機制與識詐能力，攜手打造更完善的防詐網絡。

會中針對近期詐騙型態進行說明分析，包含假投資、假檢警及點數卡詐騙等常見手法，並由實際案例切入，讓與會人員更了解詐騙流程與話術特徵，多位金融與通路從業人員也分享第一線觀察經驗，使整體討論更具實用性與即時性。

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第六分局也藉此機會表揚成功攔阻詐騙案件的單位與人員，包括銀行行員及超商店員，肯定他們在第一時間發現異常、主動通報警方，成功避免民眾財產損失，發揮關鍵防線作用。

第六分局分局長劉全福(左二)表揚攔阻詐騙有功的金融機構及超商人員。(記者張翔翻攝)

警方指出，當民眾於櫃檯提領大筆現金、神情緊張或頻繁購買點數商品時，往往可能涉及詐騙情形，為加速反應時間，警方推廣QR Code通報機制，讓第一線人員可快速通知警方介入處理，爭取阻詐時效。

警方也說明相關獎勵制度，金融機構成功攔阻詐騙案件，可獲內政部警政署提供2000元至1萬元獎金；超商若協助通報並查獲詐騙車手，亦可獲得3000元獎勵，期盼藉此鼓勵第一線人員主動發揮警覺，形成更綿密的防詐安全網。

分局長劉全福表示，面對日益複雜的詐騙模式，單一單位難以全面防堵，唯有整合金融體系與零售通路力量，建立快速通報與即時處理機制，才能有效降低犯罪發生。他也呼籲業者持續強化內部教育訓練，提升人員敏感度。

警方最後提醒，民眾接獲涉及金錢或個資的不明訊息時，應多方查證、避免倉促決定，如有疑慮可撥打165反詐騙專線求助，共同維護安全的生活環境。