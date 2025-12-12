南市警察局結合關懷據點聯繫會報宣導防詐知識 藉由第一線服務人員傳至偏鄉

南市警察局結合社會局關懷據點聯繫會報宣導防詐知識，並期望藉由第一線服務的據點工作人員向長者宣導，讓資訊更為普及。（記者李嘉祥攝）

為將最新防詐資訊傳遞予民眾及打造社區防詐防護網，臺南市政府警察局結合社會局「第四季社區照顧關懷據點聯繫會報」，前進歸仁區歸仁社區、山上區明和社區、玉井區沙田社區等10個關懷據點，針對各區據點、區公所業務承辦人及里幹事等人員進行防詐騙宣導，期有效傳遞防詐資訊，提升第一線人員對新興詐騙手法的警覺性，也讓防詐觀念深入偏鄉及社區，讓防詐訊息更加普及。

南市警局講師說明近期全台發生數起靈骨塔詐騙案件，包括邀約購買塔位投資或假意高價收購民眾塔位，藉機騙取民眾存摺、金融卡、或要求交付大筆金額，提醒民眾「靈骨塔非金融商品」，切勿以投資為目的購買，以免不慎落入詐騙集團陷阱。

警局講師也針對「普發現金結合假檢警」詐騙手法進行解說，詐騙集團會假冒郵局名義來電，聲稱民眾遭冒名領取普發現金，線上協助向警方報案，再由假警察與民眾連繫，稱民眾已涉及刑事案件，須將財產領出監管或交出存摺提款卡而進行詐騙，提醒民眾要當心注意避免上當。

南市警局長林國清指出，社區照顧關懷據點服務的對象包含中、高齡長者及獨居長者，期建立於第一線服務的社區關懷據點工作人員正確防詐觀念，並鼓勵多關懷提醒長者及推播防詐資訊，也呼籲如有接獲不明來電或聽到「遭冒用身份」、「要求監管財產」或「須寄出證件或存摺、提款卡」等關鍵字，可遵循「一聽二掛三查證」防詐三步驟，立即掛斷電話後撥打165反詐諮詢專線查證，或就近至派出所尋求協助，以確保自身財產安全。